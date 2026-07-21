Otra hija de Brad Pitt quiere dejar legalmente su apellido

Vivienne Jolie-Pitt solicitó retirar el apellido del actor de su nombre legal, sumándose a otros hijos que dejaron de usar públicamente el apellido paterno

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El apellido de Brad Pitt continúa alejándose de su familia, luego de que Vivienne Jolie-Pitt, hija del actor y Angelina Jolie, presentara una solicitud para eliminar el apellido "Pitt" de su nombre legal.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People, la joven de 18 años pidió al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles cambiar su nombre a Vivienne Marcheline Jolie, argumentando que la modificación responde a un motivo "personal".

Según los documentos, la audiencia para revisar la petición quedó programada para el próximo 2 de noviembre.

Aunque la solicitud fue presentada oficialmente este martes, Vivienne ya había mostrado señales de querer identificarse únicamente con el apellido de su madre.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2024, cuando apareció acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, producción en la que trabajó junto a Angelina Jolie.

Cuatro hijos han dejado de usar el apellido Pitt

Con esta solicitud, Vivienne se convierte en la cuarta hija de Brad Pitt que busca dejar de utilizar el apellido del actor.

Antes que ella, Shiloh logró cambiar legalmente su nombre en 2024, mientras que Zahara y Maddox también iniciaron procesos judiciales que todavía están pendientes de resolución.

El distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos ocurre después de la separación del actor y Angelina Jolie en 2016. Aunque el divorcio quedó formalmente concluido en 2024, ambos continúan enfrentados por la disputa legal relacionada con el viñedo francés Château Miraval.

La familia Jolie-Pitt está integrada por seis hijos

El matrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt tuvo seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne.

De ellos, cuatro ya han dejado de utilizar públicamente o iniciaron trámites legales para eliminar el apellido Pitt, mientras que Knox también ha sido identificado recientemente solo con el apellido Jolie en algunos actos públicos, aunque no se ha confirmado que haya iniciado un proceso judicial.