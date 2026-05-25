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Escena

BTS y Karol G brillan en los American Music Awards

Las principales figuras de la música se reúnen los American Music Awards, algunas para recibir un galardón y otras como invitados especiales

  • 25
  • Mayo
    2026

Una lluvia de estrellas se registró anoche en Las Vegas, con la realización de la edición número 52 de los American Music Awards, en el MGM Grand Garden Arena.

La ceremonia, conducida por la cantante y actriz Queen Latifah, se consolidó como la mayor gala global votada enteramente por el público, celebrando un emotivo despliegue en el Día de los Caídos en Estados Unidos.

El máximo galardón de la velada, Artista del Año, se lo ganó el fenómeno global de K-Pop BTS, quienes marcaron un regreso triunfal tras cuatro años de ausencia debido a su servicio militar.

El grupo surcoreano barrió con las tres categorías a las que aspiraba, incluyendo Canción del Verano por su éxito Swim.

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El grupo femenino Katseye se adjudicó el trofeo a Nuevo Artista del Año tras una electrizante presentación musical, mientras que el emergente artista de rock alternativo Sombr sorprendió al llevarse múltiples estatuillas gracias a su álbum I Barely Know Her.

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La noche también estuvo impregnada de orgullo latino gracias a la colombiana Karol G, quien fue distinguida con el prestigioso International Artist Award of Excellence y conquistó la categoría de Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta.

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La leyenda del rock Billy Idol encendió el escenario al recibir el premio a la Trayectoria de por Vida antes de cerrar la noche con un popurrí de sus más grandes éxitos.


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