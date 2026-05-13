Shakira, Madonna y BTS encabezarán show en la final del Mundial

La FIFA dará un paso sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo con la realización del primer espectáculo oficial de medio tiempo durante una final mundialista, y para este debut apostará por tres de los nombres más influyentes de la música global: Madonna, Shakira y BTS.

Los artistas protagonizarán la presentación especial del próximo 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final del torneo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

La presentación marcará un momento histórico para la justa internacional, ya que será la primera ocasión en que la final de una Copa del Mundo adopte un formato de espectáculo similar al del Super Bowl.

Un show breve, pero con alcance global

El espectáculo tendría una duración aproximada de 15 minutos, tiempo en el que la organización buscará ofrecer una producción de alto impacto para una audiencia global que se proyecta en miles de millones de espectadores.

La producción artística contará con la participación creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ha colaborado con FIFA y Global Citizen en la planeación del concepto escénico.

La noticia fue presentada a través de un video publicado en redes sociales, en el que Martin apareció acompañado por personajes icónicos como Elmo, el Monstruo de las Galletas de Plaza Sésamo, además de la Rana René, Miss Piggy y otros integrantes de Los Muppets.

La estrategia de lanzamiento apostó por una narrativa familiar y global, reforzando la intención de convertir la final de 2026 en un espectáculo deportivo y cultural de escala inédita.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Tres gigantes de la música en un mismo escenario

La elección de los artistas responde al objetivo de proyectar una cartelera con impacto intergeneracional y alcance internacional.

Shakira regresa al universo mundialista tras convertirse en una figura emblemática de la historia reciente del torneo gracias a himnos como “Waka Waka” y “La La La”, además de su vínculo constante con la identidad musical de la FIFA.

Madonna, considerada una de las artistas más influyentes de todos los tiempos, aportará el peso de una trayectoria marcada por espectáculos masivos y producciones de escala internacional.

Por su parte, BTS representará el alcance global del fenómeno del K-pop y marcará una de las apariciones grupales más esperadas tras una etapa enfocada en proyectos individuales de sus integrantes.

La final que busca cambiar la historia del Mundial

Con esta apuesta, la FIFA busca transformar la final del Mundial 2026 en una experiencia de entretenimiento total que combine deporte, música y televisión global.

La edición 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, será la primera con 48 selecciones y también la más ambiciosa en términos de audiencia, producción y alcance comercial.

La incorporación de un espectáculo de medio tiempo confirma la intención del organismo por modernizar el formato y convertir la final del próximo verano en uno de los eventos mediáticos más grandes de la historia del deporte.

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