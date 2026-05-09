Sheinbaum invita a BTS a volver a México en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a miles de fanáticos del K-pop al lanzar una invitación pública para que BTS regrese a México en 2027, a la que los 7 integrantes del grupo respondieron amistosamente que sí aceptaban volver.

Durante un encuentro con los integrantes de la famosa banda surcoreana, Sheinbaum destacó el impacto cultural y económico que generan artistas internacionales como BTS en el país, además de reconocer la enorme comunidad mexicana que sigue al grupo surcoreano.

La mandataria aseguró que México “siempre tendrá las puertas abiertas” para recibir nuevamente a la banda y afirmó que sería positivo para el turismo, la derrama económica y el intercambio cultural entre ambos países.

¡BTS regresa a México en 2027! pic.twitter.com/JFbCejFONa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

La declaración rápidamente encendió las redes sociales, donde miles de integrantes del ARMY mexicano celebraron la posibilidad de un eventual regreso del fenómeno global del K-pop.

Usuarios recordaron las multitudinarias visitas del grupo a México en años anteriores, cuando agotaron boletos en cuestión de horas y provocaron una importante movilización de fans provenientes de distintos estados del país e incluso de América Latina.

México se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados más importantes para el entretenimiento asiático en América Latina.

Eventos de K-pop, festivales culturales y conciertos de artistas coreanos han registrado llenos constantes en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, reflejando el crecimiento de este fenómeno cultural entre las nuevas generaciones.

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