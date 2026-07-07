California destina US$71 millones a películas de animación

California asignó 71 millones de dólares en incentivos a cuatro filmes animados, entre ellos el spin-off de Shrek, Donkey.

La industria de la animación recibió una importante inyección de recursos en la más reciente ronda del Programa de Créditos Fiscales para Cine y Televisión de California, luego de que el estado destinara 71 millones de dólares a cuatro largometrajes animados.

La asignación forma parte de la ampliación del programa de incentivos a la producción, que desde 2025 cuenta con un presupuesto anual de 750 millones de dólares e incorporó por primera vez a las películas y series de televisión de animación entre los proyectos elegibles.

Los proyectos beneficiados

Entre las producciones que recibirán apoyo económico se encuentra Donkey, el spin-off de la franquicia Shrek, que obtuvo un incentivo de 19.2 millones de dólares.

También figura Hexed, de Disney, con un crédito fiscal de 18.5 millones de dólares.

A estos se suman dos largometrajes aún sin título, uno desarrollado por DreamWorks y otro por Pixar, que compartirán los 34 millones de dólares restantes.

En conjunto, los proyectos animados concentraron el 59% de los 122 millones de dólares asignados a los grandes estudios en esta ronda por la Comisión de Cine de California.

Producciones de acción real también reciben apoyo

Además de las cintas animadas, el programa otorgó 42 millones de dólares a una producción de alto presupuesto de Warner Bros., cuyo título aún no ha sido revelado, y otros 8.2 millones de dólares a una comedia de 20th Century Studios.

Por otra parte, se destinaron 65 millones de dólares a películas independientes.

Entre ellas destaca Gingerbread Men, producida por Artists Equity, la compañía de Ben Affleck, que obtuvo un incentivo de 7 millones de dólares.

Affleck destacó que esta será la cuarta producción de su empresa realizada en California con apoyo del programa estatal, después de Argo, Unstoppable y Accountant 2.

El presupuesto anual de 750 millones de dólares se distribuye en distintas categorías: el 35% está destinado a películas de estudio, el 10% a producciones independientes, el 40% a series de televisión y el 15% a proyectos televisivos que trasladan su producción a California desde otros estados.

Desde que la animación fue incorporada al programa el año pasado, no cuenta con una categoría independiente, por lo que sus proyectos compiten directamente con las producciones de acción real por los incentivos disponibles.

Particularidades de la animación

Los Simpson 2 fue una de las primeras películas animadas en beneficiarse del programa, al recibir un crédito fiscal de 22 millones de dólares en abril.

En el caso de Hexed, anunciada en agosto pasado y con estreno previsto para noviembre, gran parte de su producción probablemente ya se encuentre avanzada.

A diferencia de las producciones de acción real, las películas de animación no están sujetas a la restricción que impide solicitar incentivos una vez iniciado el rodaje principal, ya que este proceso no existe en la animación. Esto permite que, en algunos casos, el programa otorgue créditos fiscales a trabajos ya concluidos.

La Comisión de Cine de California informó que siete proyectos solicitaron incentivos durante esta convocatoria, pero finalmente no recibieron financiamiento debido a que retiraron su solicitud antes de concluir el proceso o fueron considerados no elegibles.