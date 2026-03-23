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Bill Cosby deberá pagar más de $US19 millones por abuso sexual

Donna Motsinger alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte de California

  • 23
  • Marzo
    2026

Un jurado en California ordenó este lunes al comediante Bill Cosby que deberá pagar más de 19 millones de dólares en agravio a una camarera a la cual drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas.

Este fallo se da en relación con la demanda entablada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte de California.

Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby.

“Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", según información citada por The New York Times.

El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’.

Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual. 


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