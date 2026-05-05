Migrantes mexicanos en EUA son la octava economía mundial

Los mexicanos y mexicano-estadounidenses en Estados Unidos han consolidado una economía de enorme escala, con una generación conjunta de riqueza que supera a países como Brasil, Canadá e incluso a la propia economía de México.

Un nuevo informe académico sostiene que este aporte los posiciona como la octava economía más grande del mundo.

De acuerdo con Raúl Hinojosa Ojeda, investigador de la University of California, Los Angeles, los 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos generaron alrededor de 2.27 billones de dólares en 2024, lo que representa el 11% del PIB estadounidense y más de la mitad de la economía latina en ese país.

Un aporte económico dividido entre generaciones

El estudio detalla que los inmigrantes nacidos en México, documentados e indocumentados, generaron cerca de 792 mil millones de dólares, mientras que las generaciones nacidas en Estados Unidos aportaron aproximadamente 1.31 billones de dólares en 2023.

En conjunto, la población latina en Estados Unidos alcanzó un PIB de 4.2 billones de dólares, cifra comparable con la economía de Alemania.

El análisis, desarrollado en el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte (NAID) de la UCLA, señala que la falta de una estrategia binacional en las últimas tres décadas ha limitado un crecimiento aún mayor.

El investigador advierte que la ausencia de políticas coordinadas entre México y Estados Unidos, incluso desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, impidió integrar de forma eficiente la migración, la inversión en capital humano y el desarrollo regional.

Deportación masiva: impacto económico negativo

El informe califica la política de deportaciones masivas impulsada durante el gobierno de Donald Trump como “el peor desastre económico autoinfligido”.

El estudio argumenta que la exclusión de trabajadores migrantes no solo afecta a México, sino que también reduce la productividad y el crecimiento en Estados Unidos, además de profundizar la economía informal.

El documento estima que la regularización de alrededor de 4 millones de mexicanos indocumentados podría generar 15 mil millones de dólares anuales en impuestos, además de elevar salarios y reducir la explotación laboral.

Asimismo, se destaca que los migrantes indocumentados ya aportan cerca de 36 mil millones de dólares en impuestos cada año, incluyendo contribuciones a programas sociales de los que no reciben beneficios.

El estudio, basado en modelos del Peterson Institute for International Economics y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, propone una serie de medidas:

Fortalecer la infraestructura laboral y ambiental del T-MEC

Reactivar el Banco de Desarrollo de América del Norte

Crear programas de inversión comunitaria binacional

Canalizar parte de las remesas hacia inversión productiva

Una de las propuestas más innovadoras plantea destinar hasta el 10% de las remesas a fondos de inversión en México, lo que podría generar hasta 6 mil millones de dólares anuales para zonas de alta migración.

Con remesas superiores a los 60 mil millones de dólares, el informe sugiere que México podría implementar mecanismos de ahorro e inversión similares a los utilizados en países como India o China.

Además, se plantea eliminar el impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos, al considerar que este tipo de políticas desincentiva la formalización económica.

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