Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
410_1_fe5d0b1969
Finanzas

Migrantes mexicanos en EUA son la octava economía mundial

Un informe de la University of California, Los Angeles revela que 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos generan 2.27 billones de dólares

  • 05
  • Mayo
    2026

Los mexicanos y mexicano-estadounidenses en Estados Unidos han consolidado una economía de enorme escala, con una generación conjunta de riqueza que supera a países como Brasil, Canadá e incluso a la propia economía de México.

Un nuevo informe académico sostiene que este aporte los posiciona como la octava economía más grande del mundo.

De acuerdo con Raúl Hinojosa Ojeda, investigador de la University of California, Los Angeles, los 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos generaron alrededor de 2.27 billones de dólares en 2024, lo que representa el 11% del PIB estadounidense y más de la mitad de la economía latina en ese país.

Un aporte económico dividido entre generaciones

El estudio detalla que los inmigrantes nacidos en México, documentados e indocumentados, generaron cerca de 792 mil millones de dólares, mientras que las generaciones nacidas en Estados Unidos aportaron aproximadamente 1.31 billones de dólares en 2023.

En conjunto, la población latina en Estados Unidos alcanzó un PIB de 4.2 billones de dólares, cifra comparable con la economía de Alemania.

descarga (8).jfif

El análisis, desarrollado en el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte (NAID) de la UCLA, señala que la falta de una estrategia binacional en las últimas tres décadas ha limitado un crecimiento aún mayor.

El investigador advierte que la ausencia de políticas coordinadas entre México y Estados Unidos, incluso desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, impidió integrar de forma eficiente la migración, la inversión en capital humano y el desarrollo regional.

Deportación masiva: impacto económico negativo

El informe califica la política de deportaciones masivas impulsada durante el gobierno de Donald Trump como “el peor desastre económico autoinfligido”.

El estudio argumenta que la exclusión de trabajadores migrantes no solo afecta a México, sino que también reduce la productividad y el crecimiento en Estados Unidos, además de profundizar la economía informal.

El documento estima que la regularización de alrededor de 4 millones de mexicanos indocumentados podría generar 15 mil millones de dólares anuales en impuestos, además de elevar salarios y reducir la explotación laboral.

Asimismo, se destaca que los migrantes indocumentados ya aportan cerca de 36 mil millones de dólares en impuestos cada año, incluyendo contribuciones a programas sociales de los que no reciben beneficios.

El estudio, basado en modelos del Peterson Institute for International Economics y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, propone una serie de medidas:

  • Fortalecer la infraestructura laboral y ambiental del T-MEC
  • Reactivar el Banco de Desarrollo de América del Norte
  • Crear programas de inversión comunitaria binacional
  • Canalizar parte de las remesas hacia inversión productiva

Una de las propuestas más innovadoras plantea destinar hasta el 10% de las remesas a fondos de inversión en México, lo que podría generar hasta 6 mil millones de dólares anuales para zonas de alta migración.

Con remesas superiores a los 60 mil millones de dólares, el informe sugiere que México podría implementar mecanismos de ahorro e inversión similares a los utilizados en países como India o China.

Además, se plantea eliminar el impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos, al considerar que este tipo de políticas desincentiva la formalización económica.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

amas_de_casa_f9059421a1
Trabajo no remunerado en México es igual al 23.9% del PIB
16662c86a5b9cdb41f592bdf61e0f677c1b9eef2w_97874075b2
Profeco alerta por falla en 691 motocicletas Kawasaki
Whats_App_Image_2026_05_06_at_2_43_58_PM_9d4c38669f
Aranceles se quedan: van por norteamericanización en T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_0c05d0d0f9
¡Otro round! Toluca golea a LAFC y disputará la 'Conca' vs Tigres
deportes_champions_3_803e8c0bf0
Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026
ghdgfh_8fdd9d3263
Confirma Mariana Rodríguez que su tercer hijo será niña
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×