Cancela Disney+ segunda temporada de 'Wonder Man'

La decisión representa un cambio respecto al anuncio realizado por Disney a principios de año sobre la continuidad de la producción

Marvel Studios y Disney+ no continuarán con una segunda temporada de "Wonder Man", pese a que meses atrás la plataforma había anunciado la renovación de la serie.

El proyecto quedó detenido antes de iniciar el desarrollo de una nueva entrega y el equipo de guionistas nunca fue conformado, por lo que quienes participaron en la primera temporada fueron liberados para integrarse a otras producciones.

La decisión representa un cambio respecto al anuncio realizado por Disney a principios de año sobre la continuidad de la producción.

Serie recibió buenas críticas

Creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, la serie obtuvo una respuesta favorable de la crítica especializada tras su estreno, al alcanzar una calificación de 91% en Rotten Tomatoes.

En cuanto a la audiencia, Disney+ no dio a conocer cifras oficiales de visualizaciones. No obstante, la producción apareció durante una semana entre los 10 contenidos originales más vistos en plataformas de streaming, al ubicarse en el octavo lugar del listado elaborado por Nielsen antes de abandonar el ranking en la siguiente medición.

Personajes podrían volver al Universo Marvel

Aunque la historia no continuará con una nueva temporada, personas cercanas a la producción señalan que los personajes presentados en la serie podrían reaparecer en futuros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel.

La producción fue protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretó a Simon Williams, junto a Ben Kingsley en el papel de Trevor Slattery.

El elenco también estuvo integrado por X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed y Olivia Thirlby.

La historia exploraba el mundo del entretenimiento

La trama seguía a Simon Williams, un actor de Hollywood que intentaba impulsar su carrera y que, tras conocer a Trevor Slattery, encontraba la oportunidad de participar en una nueva adaptación cinematográfica del superhéroe Wonder Man.

La serie utilizó esa premisa para mostrar una visión de la industria del entretenimiento desde el interior del Universo Cinematográfico de Marvel.