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Escena

Dolly Parton cancela por segunda vez su residencia en Las Vegas

La cantante Dolly Parton suspendió nuevamente su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud, aunque aseguró que se encuentra en recuperación

  • 04
  • Mayo
    2026

La cantante estadounidense Dolly Parton anunció este lunes la cancelación de su residencia en Las Vegas por segunda ocasión, la cual estaba programada para septiembre, debido a complicaciones relacionadas con su estado de salud.

A través de un comunicado difundido en un video en su cuenta oficial de Instagram, la artista explicó que, aunque está respondiendo de manera positiva a los tratamientos médicos, aún no se encuentra en condiciones óptimas para presentarse en el escenario.

En su mensaje, la intérprete de música country señaló que su evolución médica es favorable y que se encuentra en proceso de recuperación, aunque reconoció que aún necesita tiempo antes de volver a realizar presentaciones en vivo.

Con su característico sentido del humor, Parton comentó que los tratamientos le han provocado ligeros mareos que le dificultan realizar actividades propias de sus espectáculos, como cargar elementos de escenario o vestuarios elaborados.

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La cantante incluso bromeó sobre la complejidad de sus presentaciones, haciendo referencia a los trajes con lentejuelas, su icónica imagen escénica y el uso de tacones altos.

Una residencia que ha sido pospuesta en varias ocasiones

La residencia en Las Vegas fue anunciada originalmente en junio del año pasado, con seis conciertos programados en el Colosseum del Caesars Palace para diciembre, tras casi una década sin giras.

Sin embargo, los problemas de salud que ha enfrentado la artista obligaron a reprogramar las fechas primero para septiembre y posteriormente a cancelarlas nuevamente en esta ocasión.

La cancelación de sus presentaciones se suma a un año difícil para la cantante, tras el fallecimiento en marzo del año pasado de su esposo, Carl Thomas Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas.

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Además, la artista no pudo asistir a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde sería homenajeada con un Óscar honorífico, debido también a complicaciones de salud.

Una trayectoria marcada por éxitos y labor social

Dolly Parton, ganadora de 11 premios Grammy, es reconocida mundialmente por éxitos como 9 to 5 y Jolene, además de su amplia trayectoria como compositora e intérprete de música country.

También ha desarrollado una importante labor filantrópica a través de la Fundación Dollywood, enfocada en la educación infantil en Tennessee.

Durante la pandemia de COVID-19, realizó donaciones clave para el desarrollo inicial de la vacuna Moderna, entre otras iniciativas solidarias.

A sus 80 años, la artista ha optado por priorizar su salud antes de regresar a los escenarios, mientras continúa su proceso de recuperación y mantiene su vínculo con el público a través de mensajes y proyectos personales.


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