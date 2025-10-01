Lola Young cancela su gira tras colapso en escenario

La cantante británica Lola Young anunció la cancelación de todos sus próximos espectáculos “en el futuro previsible”, días después de haberse desplomado en el escenario durante una actuación en el festival All Things Go en Nueva York.

En un comunicado publicado en redes sociales, la artista de 24 años expresó: “Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible”, además de disculparse con sus seguidores y garantizar reembolsos a quienes ya habían adquirido boletos.

Young tenía programada una gira por el Reino Unido en octubre y posteriormente presentaciones en Estados Unidos, México y Canadá entre noviembre y diciembre. Sin embargo, tras el incidente, ha decidido detener sus actividades para enfocarse en su bienestar personal.

La intérprete, originaria del sur de Londres, ya había cancelado un show en Nueva Jersey un día antes de su colapso. Su mánager, Nick Shymansky, señaló que la cantante es muy abierta respecto a su salud mental y que, en ocasiones, el equipo debe tomar medidas para protegerla.

La cantante Lola Young colapsó durante pleno concierto en la ciudad de Nueva York 🗽🥹 pic.twitter.com/EqdrlslaCK — Juan Espinoza (@EnCelebridades) September 28, 2025

A pesar de la pausa, Young recibió esta semana una nominación a los UK Music Video Awards en la categoría de Mejor Video Musical Pop por One Thing, incluido en su más reciente álbum I’m Only F***** Myself*.

La artista alcanzó la fama internacional con su éxito Messy en 2024, que llegó al número uno en varios países, consolidándola como una de las voces jóvenes más destacadas de la escena pop actual.

