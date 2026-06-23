Cancelan película biográfica de Madonna en Universal

La reina del pop confirmó que su biopic fue cancelado tras desacuerdos con Universal por presupuesto; aún mantiene la idea de contar su historia en el futuro

Durante años, Madonna trabajó para llevar su vida a la pantalla grande, sin embargo, el proyecto que prometía recorrer su trayectoria desde sus primeros años en Michigan hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo terminó cancelándose antes de iniciar el rodaje.

En una entrevista para la edición Summer 2026 de Interview Magazine, Madonna explicó qué pasó.

"Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores haciendo presupuestos y casting", recordó. "Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria, enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie".

La cantante explicó que incluso buscó alternativas para reducir los costos de producción. Una de ellas consistía en trasladar el rodaje a Serbia, propuesta que, según contó, no convenció al estudio.

"Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea... Tal vez simplemente no creían en mí", comentó.

La artista recordó que una de las respuestas que más le sorprendió fue cuando ejecutivos del estudio pusieron en duda su compromiso con la filmación.

"Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que te quedarías en Serbia más de cuatro días'. Y yo dije: '¿Leíste el guion?'. Toda mi vida ha sido supervivencia. No voy allí de vacaciones".

El proyecto comenzó a desarrollarse entre el 2020 y el 2021 bajo el sello de Universal Pictures; Madonna participaría como directora y coautora del guion, mientras que Julia Garner fue elegida para interpretarla tras un largo proceso de audiciones que incluyó pruebas de actuación, canto y baile.

Después de que la película quedara suspendida, Netflix mostró interés en convertir la historia en una serie, por lo que intentó desarrollar esa nueva versión, pero se encontró con varios obstáculos, entre ellos la imposibilidad de reutilizar el guion que había escrito para Universal sin recomprar los derechos.

Aun así, dejó abierta la posibilidad de retomar la adaptación de su vida si aparece el equipo creativo adecuado.

"A menos que Netflix me llame mañana con un guionista que me guste, voy a empezar a recorrer este camino", aseguró.

Madonna ha recalcado durante años que desea ser ella quien cuente su historia y evitar que otros la narren desde una idea equivocada, mientras tanto, estará enfocada en la música.