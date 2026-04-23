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Cancelan secuela de 'Clueless' con Alicia Silverstone

De acuerdo con Variety, CBS y Paramount frenaron el proyecto pese a interés. La historia retomaría a Cher años después del filme original de 1995

  • 23
  • Abril
    2026

La secuela de "Clueless", la cual marcaría el regreso de Alicia Silverstone al papel de Cher Horowitz, fue cancelada este jueves.

De acuerdo a Variety, pese a su cancelación, CBS Studios y Paramount mantienen un gran interés por el proyecto y la propiedad intelectual.

En su publicación, el medio no reveló la causa de la cancelación del proyecto.

La segunda parte de "Clueless" fue anunciada en abril de 2025 y seguiría la vida de la protagonista años después de lo ocurrido en la película de 1995.

La secuela contaría con los guionistas de "Gossip Girl", Josh Schwartz y Stephanie Savage, junto con Jordan Weiss, mientras que la directora del filme original, Amy Heckerling, iba a ser la productora ejecutiva junto a la protagonista.

Escrita y dirigida por Heckerling, "Clueless" es una adaptación de la novela "Emma", de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

La cinta seguía a Cher y su amiga Dionne, dos estudiantes de bachillerato de la alta sociedad que viven en Beverly Hills, cuya principal preocupación es ser las populares y las mejores vestidas del colegio. ´

La película ya tuvo una adaptación televisiva en los años noventa, pero fue la actriz canadiense Rachel Blanchard quien encarnó al personaje de Cher.


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