Cancelan el reinicio de 'Buffy, la cazavampiros'

El esperado proyecto de continuación de la serie Buffy the Vampire Slayer ha sido cancelado oficialmente. La actriz Sarah Michelle Gellar confirmó este 14 de marzo que la plataforma Hulu decidió no continuar con el desarrollo de la serie titulada “Buffy: New Sunnydale”.

La intérprete, quien dio vida a la legendaria cazadora de vampiros Buffy Summers, informó la noticia a los seguidores mediante un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la cancelación.

“Desafortunadamente, Hulu ha decidido no seguir adelante con Buffy: New Sunnydale”, explicó la actriz, señalando que quería que los fans lo supieran directamente de ella.

Una secuela ambientada décadas después

El proyecto no era un reinicio completo, sino una continuación ambientada aproximadamente 25 años después de la serie original. La historia presentaría a una nueva generación de cazadores, con Buffy en un papel de mentora.

La trama se desarrollaría en una versión reconstruida de la ciudad ficticia de Sunnydale y seguiría a Nova, una adolescente de 16 años que descubre que es la nueva cazavampiros.

El personaje estaba interpretado por la actriz Ryan Kiera Armstrong.

Un equipo creativo destacado

El episodio piloto ya había sido filmado en 2025 en Los Ángeles bajo la dirección de la cineasta ganadora del Óscar Chloé Zhao, reconocida por la película Nomadland.

El guion fue escrito por las guionistas Nora Zuckerman y Lilla Zuckerman, conocidas por su trabajo en la serie Poker Face.

Aunque la producción había avanzado considerablemente y contaba con un piloto completo, Hulu optó finalmente por no continuar con el proyecto.

La cancelación ha generado decepción entre seguidores de la franquicia, considerada una de las series de culto más influyentes de finales de los noventa y principios de los 2000.

La serie original, creada por Joss Whedon, se emitió entre 1997 y 2003 y se convirtió en un referente de la televisión por su mezcla de terror, drama adolescente y temas como el empoderamiento femenino.

A pesar del revés, Gellar cerró su mensaje con un guiño a los fans recordando una de las frases más famosas de la serie: “Si llega el apocalipsis, aún pueden llamarme”, en referencia al clásico eslogan de Buffy.

Comentarios