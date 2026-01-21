Podcast
otro_rollo_93fdc4d804
Cancelan definitivamente gira de reencuentro de 'Otro Rollo'

Adal Ramones confirmó la cancelación de 'Enrollados' tras la salida de Lalo España y Gaby Platas, además de incumplimientos de las empresas organizadoras

  • 21
  • Enero
    2026

El esperado reencuentro del elenco original del programa de televisión Otro Rollo no sucederá, pues Adal Ramones confirmó anoche la cancelación definitiva de la gira Enrollados.

Aunque inicialmente se anunció como una reprogramación por motivos logísticos y la saturación de eventos por la Copa del Mundo 2026, el proyecto colapsó tras semanas de incertidumbre y rumores.

La desintegración del elenco fue un factor importante para el cese del espectáculo, pero el de mayor peso fue el incumplimiento de las empresas organizadoras.

Lalo España fue el primero en anunciar su salida formal, denunciando un "caos interno" y la falta de respeto hacia el público al seguir utilizando su imagen en publicidad pese a que su contrato ya había vencido.

Poco después, Gaby Platas se sumó a la renuncia, señalando múltiples irregularidades por parte de la productora y una comunicación deficiente entre las empresas con los artistas.

El conductor Adal Ramones defendió la decisión inicial de posponer el tour bajo el argumento de que el inicio de año es una época compleja para la logística de espectáculos masivos.

Sin embargo, la salida de figuras clave como España y Platas, sumada a la falta de fechas concretas para la supuesta reprogramación que debía anunciarse el 20 de enero, hizo insostenible la continuidad del show que también incluía a Yordi Rosado, Roxana Castellanos y Mauricio Castillo.

Se sabe que, para quienes adquirieron entradas, la empresa promotora MusicVibe y las boleteras correspondientes han habilitado el proceso de reembolso total. Los afectados deben realizar la solicitud directamente a través de los canales oficiales donde compraron sus boletos, siguiendo las políticas de devolución establecidas tras la confirmación del cese definitivo de la gira.


