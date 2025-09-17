Cardi B espera a su primer hijo con Stefon Diggs

Después de ganar recientemente un litigio civil, Cardi B celebra un momento personal importante: la rapera y ganadora del Grammy anunció este miércoles que espera su primer hijo con su novio, Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots.

“Me siento en un buen momento”, declaró la artista en entrevista con Gayle King para CBS. “Estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, y mi pareja y yo nos apoyamos mucho mutuamente”, añadió.

La noticia llega mientras la cantante enfrenta un divorcio contencioso con el también rapero Offset, con quien se casó en 2017 y tiene tres hijos pequeños.

La relación, marcada por separaciones y reconciliaciones, atraviesa ahora un proceso legal complejo.

Cardi B habló con entusiasmo de su vínculo con Diggs, asegurando que él la hace sentir “segura, muy confiada y muy fuerte”.

La artista reconoció que recientemente atravesó un ataque de pánico debido a la presión por el lanzamiento de su nuevo disco, Am I the Drama?, que llegará este viernes.

La rapera fue vista en la corte de Los Ángeles el pasado 26 de agosto, mientras sigue enfrentando su divorcio, pero se muestra decidida a equilibrar su vida personal, profesional y ahora, la llegada de un nuevo miembro a su familia.