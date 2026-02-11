Podcast
Cardi B lanza su primera marca de cuidado capilar

La rapera anunció oficialmente su nueva línea Grow-Good Beauty, enfocada en el crecimiento y salud del cabello, con lanzamiento previsto para primavera 2026

  • 11
  • Febrero
    2026

La rapera, actriz y empresaria Cardi B confirmó el lanzamiento de su primera marca de belleza propia: Grow-Good Beauty, una línea de cuidado capilar enfocada en el crecimiento y la salud del cabello.

La noticia fue publicada el 11 de febrero de 2026 en sus redes sociales, mientras se prepara para iniciar su gira "Little Miss Drama" en Palm Desert, California.

Grow-Good Beauty forma parte de una joint venture exclusiva con Revolve Group, retailer californiano de moda y lifestyle, que incluye iniciativas tanto en ropa como en belleza.

Según la artista, lleva tres años trabajando en este proyecto, buscando crear productos que fortalezcan el cabello de manera natural y efectiva. “We want bitches hair to grow!”, declaró en su anuncio, reflejando su pasión y compromiso personal con el cuidado capilar.

Sin detalles de lanzamiento, pero con gran expectativa

Por ahora, Cardi B no ha revelado los productos específicos, precios ni fechas exactas de venta, aunque se espera que la línea llegue esta primavera de 2026. 

EH UNA FOTO (63).jpg

La noticia se viralizó rápidamente en redes como X (antes Twitter), donde cuentas de fans y medios celebraron este nuevo paso en el imperio de la artista.

Desde su éxito internacional con Bodak Yellow en 2017 y su álbum debut Invasion of Privacy, Cardi B ha expandido su carrera más allá de la música, incursionando en la moda, la actuación y los negocios.

Ha colaborado con marcas como Fashion Nova, Reebok y NYX Professional Makeup, lanzó la bebida Whipshots y ha trabajado con firmas de lujo como Skims, Marc Jacobs y Balenciaga.

Cardi B ha compartido abiertamente su experiencia con su cabello natural, mostrando sus rutinas de cuidado, mascarillas caseras y actualizaciones de crecimiento en redes sociales. 


