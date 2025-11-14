Cerrar X
Anuncia Cardi B nacimiento de su cuarto hijo con Stefon Diggs

Cardi B dio a luz a su cuarto hijo y primero con Stefon Diggs. La rapera confirmó en Instagram que ambos están bien y celebró esta nueva etapa

  • 14
  • Noviembre
    2025

La rapera Cardi B anunció el nacimiento de su cuarto hijo, un niño, a través de una publicación en Instagram.

Su portavoz confirmó que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado y viviendo este momento “felices y emocionados”.

Primer hijo con Stefon Diggs, jugador de la NFL

Este es el primer bebé que Cardi B tiene con su actual pareja, Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots.

La pareja había confirmado el embarazo meses atrás, cuando la artista lo reveló durante una entrevista con Gayle King en el programa CBS Mornings.

“Empezar de nuevo nunca es fácil”, dice

En su publicación, la ganadora del Grammy escribió: “Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! Les presenté nueva música, un nuevo álbum y ahora un nuevo bebé… una razón más para ser la mejor versión de mí misma”.

La rapera destacó que esta nueva etapa le ha permitido reencontrarse con su fuerza y equilibrio personal, especialmente mientras trabaja en su música.

Por otra parte, Cardi B ya es madre de tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, producto de su relación anterior con el rapero Offset, de quien se encuentra en proceso de divorcio desde 2024.

Diggs también es padre de una niña, Nova, nacida en 2016.

En entrevistas recientes, la artista confesó que Diggs ha sido un pilar emocional, especialmente en momentos difíciles como la ansiedad que le provocó el lanzamiento de su nuevo álbum.

“Él me hace sentir muy segura. Sentirse segura es sentirse confiada”, compartió.


