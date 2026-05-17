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Escena

Cardi B cambia los escenarios por béisbol para apoyar a su hijo

La rapera acudió a un encuentro de béisbol infantil para lanzar la primera bola durante un partido de su hijo de cuatro años, Wave

  • 17
  • Mayo
    2026

La rapera Cardi B dejó por un momento los escenarios y reflectores para vivir una experiencia muy distinta: lanzar la primera bola durante un partido de béisbol de su hijo Wave.

La intérprete de “Pretty & Petty” acudió al encuentro acompañando a su pequeño y rápidamente se convirtió en el centro de atención entre aficionados y asistentes, quienes aprovecharon para fotografiarla y ovacionarla desde las gradas.

Cardi B bromea sobre lo incómoda que se sintió

Aunque disfrutó del momento familiar, más tarde la cantante compartió en redes sociales que la experiencia estuvo lejos de ser cómoda para ella.

Entre bromas, Cardi confesó que está mucho más acostumbrada a espectáculos en interiores y ambientes completamente controlados, por lo que el calor y el escenario al aire libre le pasaron factura.

“No puedo soportarlo”, dijo la cantante.

La rapera incluso comentó entre risas que se considera más una “mamá de niñas” que alguien habituada al ambiente de los campos deportivos.

Según explicó, el calor y el entorno abierto la hicieron sentir al borde del desmayo, dejando claro que definitivamente no es fanática de este tipo de actividades al aire libre.

El público celebró el momento

Pese a las incomodidades, Cardi B cumplió con el lanzamiento desde el montículo y recibió una reacción positiva por parte del público, que celebró con entusiasmo su participación.

Wave, de 4 años, es hijo de Cardi B y del rapero Offset.

Aunque ambos artistas han atravesado distintas etapas en su relación, suelen coincidir en momentos importantes relacionados con sus hijos y mantienen una dinámica de crianza compartida.

Aunque el ambiente del béisbol no terminó de convencerla, la artista dejó claro que siempre estará presente para apoyar a sus hijos en cada uno de sus momentos especiales.


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