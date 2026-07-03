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Carín León 'coronará' el final FIFA Fan Fest de Monterrey
El concierto se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora, coincidiendo de manera exacta con la gran final del Mundial
Por Carlos Nava | 03 Julio 2026
El rugido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey no solo se vivirá en las canchas, sino también al ritmo de la música regional mexicana. La organización del FIFA Fan Festival Monterrey confirmó a través de sus redes sociales que el cantante sonorense Carín León será el artista estelar encargado de clausurar las actividades del evento.
El concierto se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora, coincidiendo de manera exacta con la gran final del Mundial, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.
Un cierre monumental para la afición
Con este anuncio, Carín León se consolida como uno de los actos musicales más relevantes de la cartelera artística del festival. El Fan Festival ha funcionado como la sede alterna oficial en la capital neoleonesa, congregando a miles de aficionados para seguir los partidos a través de pantallas gigantes, además de ofrecer una amplia gama de actividades recreativas, experiencias futbolísticas y espectáculos en vivo.
"El concierto de Carín León pondrá punto final al FIFA Fan Festival Monterrey, un espacio que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 sirvió como el epicentro de la pasión mundialista para quienes no asistieron a los estadios", señalaron los organizadores.
Fútbol y música en una jornada histórica
La última jornada del torneo promete ser una fiesta inolvidable para la ciudad. Monterrey concluirá formalmente sus actividades del Fan Festival uniendo la máxima tensión del desenlace deportivo global con el carisma y los éxitos de uno de los exponentes más importantes y exitosos de la música mexicana en la actualidad.
Los horarios específicos de la presentación y la logística de acceso para este último día de actividades se darán a conocer detalladamente en las plataformas oficiales del evento durante los próximos días.