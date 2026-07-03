Carín León 'coronará' el final FIFA Fan Fest de Monterrey

El concierto se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora, coincidiendo de manera exacta con la gran final del Mundial

El rugido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey no solo se vivirá en las canchas, sino también al ritmo de la música regional mexicana. La organización del FIFA Fan Festival Monterrey confirmó a través de sus redes sociales que el cantante sonorense Carín León será el artista estelar encargado de clausurar las actividades del evento.

El concierto se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora, coincidiendo de manera exacta con la gran final del Mundial, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

Un cierre monumental para la afición

Con este anuncio, Carín León se consolida como uno de los actos musicales más relevantes de la cartelera artística del festival. El Fan Festival ha funcionado como la sede alterna oficial en la capital neoleonesa, congregando a miles de aficionados para seguir los partidos a través de pantallas gigantes, además de ofrecer una amplia gama de actividades recreativas, experiencias futbolísticas y espectáculos en vivo.