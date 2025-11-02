Cerrar X
Escena

Carín León envía condolencias por tragedia en Hermosillo

Carín León expresó un mensaje de solidaridad y condolencias tras el incendio ocurrido en de Hermosillo, Sonora, donde 23 personas perdieron la vida

  02
  Noviembre
    2025

El cantante Carín León expresó un mensaje de solidaridad y condolencias tras el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, su tierra natal, donde 23 personas perdieron la vida, entre ellas seis menores de edad, y otras once resultaron heridas, de acuerdo con reportes oficiales.

El siniestro ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, cuando un fuego arrasó con el establecimiento ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la capital sonorense.

El gobernador Alfonso Durazo confirmó la cifra de víctimas y señaló que la mayoría de los afectados eran empleados de turno, quienes recibieron atención médica tras ser rescatados.

Horas después de conocerse la tragedia, Carín León utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas.

“Lejos de mi tierra pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso. Mis más sinceras condolencias”, escribió el intérprete en una historia de Instagram.

El artista explicó que se encontraba fuera del país al momento del incendio, pero reiteró su cercanía emocional con Hermosillo, ciudad donde nació y con la que mantiene un fuerte vínculo a través de su carrera musical.

Su mensaje fue ampliamente compartido por seguidores y habitantes de la región.

Falla eléctrica, posible causa del incendio

La Fiscalía de Sonora informó que el incendio se habría originado por una falla eléctrica reportada minutos antes en la tienda y en viviendas cercanas.

El fiscal Gustavo Salas Chávez aclaró que no existen indicios de atentado o violencia dirigida, y que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos.

“Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del siniestro y garantizar la atención a las víctimas y sus familias”, señaló el funcionario.

El Gobierno de Sonora también confirmó que se mantiene el operativo de rescate y apoyo médico a los afectados.

 

 


