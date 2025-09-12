Carín León, primer mexicano en presentarse en Sphera de Las Vegas

Carín León erá el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

Así lo dio a conocer el intérprete de Primera cita por medio de sus redes sociales:

Ante esto, la reacción de sus seguidores es de alegría, donde le desearon éxito por hacer historia, incluidos artistas como los cantantes Carlos Rivera y Carolina Ross, además de la actriz Consuelo Duval o el influencer Juca.

Serán el próximo 11, 12 y 13 de septiembre del 2026 cuando el cantante de 36 años se presente en este recinto, mismo que ha dado espacio para presentar a U2 en 2023 como artista inaugural o la boy band "Backstreet Boys".

El ganador del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña aseguró que ya están listos los paquetes VIP, cuya preventa arrancará a partir del 23 de septiembre.

Comentarios