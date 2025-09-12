Carín León, primer mexicano en presentarse en Sphera de Las Vegas
El intérprete originario de Sonora se convertiría en el primer hispano en presentarse en dicho recinto, donde se han presentado grupos como Backstreet Boys
Carín León erá el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.
Así lo dio a conocer el intérprete de Primera cita por medio de sus redes sociales:
Ante esto, la reacción de sus seguidores es de alegría, donde le desearon éxito por hacer historia, incluidos artistas como los cantantes Carlos Rivera y Carolina Ross, además de la actriz Consuelo Duval o el influencer Juca.
Serán el próximo 11, 12 y 13 de septiembre del 2026 cuando el cantante de 36 años se presente en este recinto, mismo que ha dado espacio para presentar a U2 en 2023 como artista inaugural o la boy band "Backstreet Boys".
El ganador del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña aseguró que ya están listos los paquetes VIP, cuya preventa arrancará a partir del 23 de septiembre.
