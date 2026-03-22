Carín León, Lila Downs y Siddhartha lideran festivales por la paz

La música comenzó a tomar el espacio público y, con ella, miles de voces se sumaron a una misma sintonía.

Así arrancó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que este fin de semana convirtió a Tecámac, Estado de México, y Tijuana, Baja California en escenarios de encuentro, convivencia y celebración comunitaria.

En su primera jornada, más de 260 mil personas se reunieron en dos encuentros de gran formato: el Festival Atmósfera Mundialista y el Festival Territorios de Paz, donde la música y el espacio público se transformaron en puntos de conexión para miles de jóvenes.

Una noche de música y frontera en Tijuana

En la Monumental Playas de Tijuana, el ambiente comenzó a encenderse desde temprano. Familias, grupos de amigos y asistentes de ambos lados de la frontera se congregaron para presenciar el arranque de un circuito que busca llevar la cultura a todo el país.

Alrededor de las 21:00 horas, Carín León apareció en el escenario en medio de una ovación. Con su voz y presencia, marcó el ritmo de una noche donde el público no dejó de cantar, convirtiendo el concierto en una experiencia colectiva que, como dice una de sus canciones, “Se nos hizo miel la Luna y un concierto pa’ Tijuana”.

Tecámac vibra con el Festival Atmósfera Mundialista

En paralelo, el municipio de Tecámac se llenó de ritmo con el Festival Atmósfera Mundialista. Miles de personas se dieron cita para disfrutar de las presentaciones de Lila Downs y Siddhartha, en un entorno donde la música funcionó como punto de encuentro entre generaciones.

Las calles y espacios públicos se transformaron en escenarios abiertos donde la convivencia fue protagonista, reafirmando el papel de la cultura como motor de participación social.

Una agenda que recorre todo el país

El circuito contempla una programación diversa que continuará en distintas regiones. Hace una semana, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) reunió a más de 100 asistentes en el Eurojazz.

Para el fin de semana que recibe la primavera, Lila Downs, Siddhartha y Bronco formaron parte del festival en Tecámac, mientras que el próximo 28 de marzo el cantante Caloncho se presentará en el estado de Oaxaca.

Con este arranque, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz dejó claro que el espacio público puede convertirse en escenario para el encuentro y la convivencia, donde la música no solo se escucha, sino que también construye comunidad y fortalece el tejido social en todo el país.

Cultura como punto de encuentro para las juventudes

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, forma parte de una estrategia que busca acercar festivales y conciertos gratuitos a las 32 entidades del país, con el objetivo de beneficiar a más de 7 millones de jóvenes.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó la importancia de abrir estos espacios como parte de una política pública enfocada en la construcción de comunidad.

"La paz se construye también desde la cultura: al abrir espacios para que las y los jóvenes se encuentren, participen y ejerzan sus derechos. Este circuito acerca festivales gratuitos a todo el país como parte de una política que fortalece el tejido social desde los territorios".

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