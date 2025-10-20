Carín León lanzará álbum de country tras pisar fuerte en EUA

El cantante mexicano Carín León lanzará un álbum de música country tras "pisar fuerte" en Estados Unidos.

Este anunció lo realizó durante la Semana de la Música Latina de Billboard.

"Viene la segunda parte de 'Boca chueca' que hicimos, del álbum, y el proyecto de country, que es lo que más me emociona, o lo mejor que he hecho, de todo lo que he hecho, el próximo año", reveló el artista.

El intérprete anunció este disco tras convertirse en junio en el primer artista latino con su propio listado de canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival de country en Nashville, Tennessee.

Además, lanzó el dueto 'She Hurts Like Tequila' con Cody Johnson, él considera que "está pisando fuerte en la comunidad" que escucha esta música, originaria del sur de Estados Unidos.

Carín León, con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere en Las Vegas, donde las entradas para sus primeras tres fechas se agotaron en una hora, aseveró su gerente, Jorge Juárez.

El intérprete insistió en que no ve "límites" en el regional mexicano, al defender que puede haber música de acordeón, instrumento distintivo del género, en canciones de pop o rock.

