Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T113443_344_988ce00fc2
Escena

Carín León lanzará álbum de country tras pisar fuerte en EUA

El intérprete insistió en que no 've límites' en el regional mexicano y defendió que puede existir música con instrumentos como el acordeón en otros géneros

  • 20
  • Octubre
    2025

El cantante mexicano Carín León lanzará un álbum de música country tras "pisar fuerte" en Estados Unidos. 

Este anunció lo realizó durante la Semana de la Música Latina de Billboard.

"Viene la segunda parte de 'Boca chueca' que hicimos, del álbum, y el proyecto de country, que es lo que más me emociona, o lo mejor que he hecho, de todo lo que he hecho, el próximo año", reveló el artista.

El intérprete anunció este disco tras convertirse en junio en el primer artista latino con su propio listado de canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival de country en Nashville, Tennessee.

Además, lanzó el dueto 'She Hurts Like Tequila' con Cody Johnson, él considera que "está pisando fuerte en la comunidad" que escucha esta música, originaria del sur de Estados Unidos.

Carín León, con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere en Las Vegas, donde las entradas para sus primeras tres fechas se agotaron en una hora, aseveró su gerente, Jorge Juárez.

El intérprete insistió en que no ve "límites" en el regional mexicano, al defender que puede haber música de acordeón, instrumento distintivo del género, en canciones de pop o rock.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

elvis_crespo_ec11e70241
Elvis Crespo ingresará al Salón de la Fama Billboard
INFO_7_UNA_FOTO_7_2515a08af2
Billboard nombra a Bad Bunny máximo artista latino del siglo XXI
daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
publicidad

Últimas Noticias

ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T133211_334_dc957111ea
Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T132030_387_5e8c69fe13
'Coalición PRI-PAN debe replantearse hasta el 2027': De la Garza
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×