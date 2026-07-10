Carlos III se reúne con Enrique, Meghan y sus hijos en Highgrove

El rey Carlos III recibió al príncipe Enrique, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet en un esperado reencuentro familiar

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El rey Carlos III y la reina Camila recibieron este viernes al príncipe Enrique, su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, en la residencia real de Highgrove, ubicada en el suroeste de Inglaterra, informó la agencia británica PA.

La reunión representa la primera ocasión en la que el monarca convive con sus nietos desde un encuentro privado ocurrido en 2022 durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Además, Carlos III no veía a su hijo menor desde una breve reunión celebrada en septiembre del año pasado en el palacio londinense de Clarence House.

Enrique viajó al Reino Unido por los Juegos Invictus

El duque de Sussex llegó el lunes al Reino Unido para participar en diversos eventos relacionados con los Juegos Invictus, competencia internacional que fundó en 2014 para militares heridos en combate.

Antes de la visita existía incertidumbre sobre si Meghan y sus hijos viajarían junto a Enrique desde Estados Unidos, país donde la familia reside desde 2020.

Aunque inicialmente estaba previsto que todos realizaran el viaje juntos, Enrique modificó sus planes de último momento después de que las autoridades británicas rechazaran su solicitud para contar con escolta policial oficial.

Una reunión marcada por tensiones familiares

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el encuentro en Highgrove, aunque la reunión representa un posible acercamiento después de un periodo de distanciamiento entre la familia real y los duques de Sussex.

La relación se deterioró luego de que Enrique y Meghan decidieran alejarse de sus funciones dentro de la monarquía británica para establecer su vida en California.

El reencuentro cobró mayor relevancia debido a que Carlos III continúa bajo tratamiento oncológico, luego de que en febrero de 2024 informó que padecía un tipo de cáncer que no fue especificado.

Por el momento se desconoce si Enrique, Meghan y sus hijos tendrán también un acercamiento con el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su familia.

De acuerdo con medios británicos, la relación entre los dos hermanos continúa siendo complicada tras los desacuerdos surgidos en los últimos años.