Príncipe Harry acusa 'encubrimiento' tras fallo con Daily Mail

El hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana aseguró que el dictamen de hoy representaba un 'cambio radical'

El príncipe Harry tildó de "encubrimiento total y evidente" la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda contra Daily Mail por recopilación ilegal de información.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló hoy a favor de Associated Newspapers Limited al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

"Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado. Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al (Daily) Mail son tan escandalosas como totalmente injustificadas".

El hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana aseguró que el dictamen de hoy representaba un "cambio radical" con respecto a demandas anteriores por casos similares interpuestas con éxito contra otros grupos editoriales.

"Acudimos a los tribunales buscando justicia y que se rindieran cuentas, pero no hemos recibido ninguna de las dos", agregó.

Príncipe Harry considera decisión como 'incoherencia difícil de comprender'

El príncipe encabezaba la demanda junto con Lawrence, Elton John, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, así como el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes; la decisión de desestimarla representa "una incoherencia difícil de comprender con el sentido común".

El juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial.

El magistrado también coincidió con ANL en que las reclamaciones "se presentaron fuera de plazo", sin que los demandantes justificaran adecuadamente el retraso.