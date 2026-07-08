J.A. Bayona prepara documental sobre tragedia de los Andes

La plataforma de streaming estrenará en 2026 una serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres sobre el accidente del vuelo 571 en los Andes

La plataforma de streaming anunció que en 2026 estrenará Más allá de la sociedad, una serie documental creada por José Antonio Bayona y Carlos Torres que revisará la historia del vuelo 571 accidentado en los Andes en 1972, una tragedia que el cineasta español llevó al cine con La sociedad de la nieve.

La producción será dirigida por Carlos Torres y reunirá por primera vez en un mismo proyecto los testimonios de familiares de las víctimas y de los sobrevivientes del accidente aéreo que marcó la historia de una generación.

Un encuentro entre realidad y ficción

La serie estará compuesta por tres episodios y se desarrollará en el lugar donde ocurrió el accidente, conocido como el Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes.

Para este proyecto, parte del elenco de La sociedad de la nieve regresará al sitio del siniestro, generando un encuentro entre quienes interpretaron la historia en la ficción y las personas que vivieron los hechos reales.

Bayona explicó que la idea del documental surgió precisamente durante el viaje que realizó con los actores de la película al lugar del accidente, donde descubrieron la estrecha relación entre la experiencia real de los sobrevivientes y la representación cinematográfica.

Cincuenta años de una historia que impactó al mundo

Más allá de la sociedad recorrerá las cinco décadas posteriores al accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en territorio argentino mientras trasladaba a integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo, familiares y cinco tripulantes rumbo a Chile.

De las 40 personas que viajaban a bordo, 16 sobrevivieron y permanecieron durante 72 días en condiciones extremas de nieve antes de ser rescatadas.

La serie explorará cómo aquella tragedia transformó para siempre la vida de los sobrevivientes, los familiares de quienes fallecieron y una comunidad que convirtió su experiencia en un fenómeno de alcance internacional.

El documental contará con la participación de figuras vinculadas con la historia de los Andes, entre ellos los escritores Pablo Vierci y Piers Paul Read, autor de ¡Viven!, además de cineastas que han llevado esta tragedia a la pantalla.

Entre los participantes estarán Frank Marshall, director de la película ¡Viven!, y J.A. Bayona, responsable de La sociedad de la nieve, cinta estrenada en 2023 basada en el libro de Vierci.