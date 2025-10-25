Cerrar X
Escena

Carly Rae Jepsen se casa con el productor musical Cole MGN en NY

Carly Rae Jepsen se casó con el productor musical Cole M.G.N. en una ceremonia íntima en el icónico Chelsea Hotel de Nueva York el 4 de octubre de 2025.

Carly Rae Jepsen se casó con el productor musical Cole M.G.N. (cuyo nombre real es Cole Marsden Greif-Neill) en una ceremonia íntima en el icónico Chelsea Hotel de Nueva York el 4 de octubre de 2025.

La boda, que contó con alrededor de 100 invitados, fue oficiada por la tía y el tío de Carly, y se centró en un ambiente alegre y personal, con toques creativos que reflejan su historia compartida en la música. 

Aproximadamente 100 personas, incluyendo amigos cercanos del mundo de la música. El amigo de Carly, Rufus Wainwright, sorprendió a todos con una interpretación a capela de "Chelsea Hotel #2" de Leonard Cohen, creando un "momento único de Nueva York".

Carly caminó al altar con un ramo colorido de anthuriums y orquídeas oncidium, en un ambiente de "fiebre soñadora" con luces íntimas y flores silvestres.

Los invitados recibieron libros como The Book of Longing de Leonard Cohen y Just Friends de Patti Smith, con marcadores que guiaban a sus asientos, conectando con el legado del hotel y su relación.

La pareja se conoció en 2021 durante una sesión de composición para el álbum The Loveliest Time de Carly (lanzado en 2023), donde Cole colaboró en canciones como "So Right", que describe su "meet-cute".

Comenzaron a salir en 2022 y se comprometieron en septiembre de 2024 en el Hotel Castello di Reschio en Umbría, Italia, donde Carly compartió la noticia en Instagram con la frase "Very engaged over here ".

Cole, ganador de seis Grammys por su trabajo con Beck, es un productor reconocido en la industria indie y pop.

Carly compartió fotos de la boda en Instagram el 24 de octubre, escribiendo: "Husband. That feels good to say.  New York City ~Oct. 4th. Favourite day of my life." 

Ella describió el día como "mejor que nuestros sueños más locos", enfatizando la conexión profunda que sintieron.

Comentarios

Etiquetas:
