Carly Rae Jepsen anuncia que espera su primer bebé

La cantante canadiense Carly Rae Jepsen, anunció con gran emoción que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el productor musical Cole MGN, menos de un mes después de haberse casado.

“¡Hola, cariño ♥️!”, escribió la intérprete de Call Me Maybe en Instagram, acompañando una serie de fotos en blanco y negro donde se la ve acariciando su vientre mientras posa en una cama del icónico Hotel Chelsea, en Nueva York, con su pareja abrazándola desde atrás.

En las imágenes, captadas por la fotógrafa Vanessa Heins, Jepsen luce un conjunto de pijama con estampado floral, dejando ver los últimos botones abiertos de su camisa para mostrar su incipiente barriguita. Cole, por su parte, viste una camiseta oscura y jeans, sonriendo con ternura.

Las instantáneas podrían haberse tomado durante el fin de semana de su boda, celebrada el pasado 4 de octubre en el mismo hotel.

Jepsen había anunciado su compromiso un año antes, en septiembre de 2024, con una publicación que decía: “¡Muy comprometida por aquí! 💍❤️”.

La pareja se conoció en 2021 mientras trabajaban en el séptimo álbum de la cantante, The Loveliest Time.

Desde entonces, su conexión personal y profesional se ha fortalecido, al punto que Jepsen ha descrito su relación como un “encuentro fortuito” y adelantó que seguirán colaborando musicalmente.

