Cassie Ventura teme represalias de Sean 'Diddy' Combs

La cantante de R&B Cassie Ventura expresó su preocupación por su seguridad y la de su familia, a quienes trasladó fuera de Nueva York antes de la sentencia de Sean “Diddy” Combs esta semana.

En una declaración de impacto de la víctima, presentada ante el tribunal, Ventura escribió: "Tengo mucho miedo de que si queda libre, sus primeras acciones sean una rápida retribución hacia mí y hacia otros que alzaron la voz".

Su carta forma parte de la recomendación de sentencia del gobierno, que solicita 11 años de prisión para Combs, condenado en julio por dos cargos de transporte con fines de prostitución. La defensa, en cambio, pide 14 meses, lo que permitiría su liberación casi inmediata tras descontar el tiempo cumplido.

Cassie Ventura fue la principal testigo del juicio contra Combs, relatando durante cuatro días que durante su relación de 11 años sufrió abusos físicos y sexuales, y fue obligada a participar en fiestas sexuales con drogas conocidas como “freak-offs”.

En su carta, reiteró que estos hechos le causaron "un tremendo dolor emocional".

Aunque Combs fue hallado culpable de transportar a Ventura y otra exnovia con fines de prostitución, fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión. Ventura señala que el jurado "no logró ver todas las verdades en juego" y pide que el juez considere su miedo y sufrimiento al dictar sentencia.

Por su parte, la defensa de Combs admitió abusos domésticos, pero negó que obligara a realizar actos sexuales. Además, señalaron que Combs ha cambiado durante su estancia en prisión y presentaron cartas de compañeros de reclusión que lo describen como un hombre humilde y dedicado a su familia y a la enseñanza de negocios.

Sin embargo, Ventura refutó estas afirmaciones, asegurando que Combs "siempre será el mismo hombre cruel, ávido de poder y manipulador que es". La fiscalía subrayó que delitos similares han ameritado sentencias superiores a diez años en otros casos, reforzando su petición de una condena prolongada para el magnate del hip-hop.

