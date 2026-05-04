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Nuevo León

Dividirá Proyectos 9 su portafolio de torres Moca

José Lobatón reiteró que la empresa evalúa ofertas de inversionistas mientras enfrenta proceso por presunto fraude y dudas de clientes sobre sus departamentos

  • 04
  • Mayo
    2026

La empresa Proyectos 9 perfila la posible venta de algunos de sus desarrollos inmobiliarios en conflicto a un grupo de inversionistas, particularmente las torres del complejo “Moca”, ubicadas en el centro de Monterrey.

Sin revelar la identidad de los interesados, el director general José Lobatón confirmó que ya existe una propuesta de compra en análisis, como parte de una estrategia para enfrentar la crisis que atraviesan varios de sus proyectos.

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Definen proyectos a conservar y vender

Lobatón reiteró que los desarrollos que la empresa conservará son Lalo, Lola, Sohl y Volga, mientras que los que entrarían en un posible proceso de venta serían Verde Moca, Amarillo Moca y Azul Moca.

Estos últimos no cuentan actualmente con un plan claro de reactivación de obra, a diferencia de los proyectos que permanecerán en el portafolio de la compañía.

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Incertidumbre entre inversionistas

Clientes que adquirieron departamentos en preventa dentro de los desarrollos “Moca” expresaron preocupación ante la posible venta, al desconocer si los nuevos propietarios respetarán las condiciones originalmente pactadas.

El propio Lobatón reconoció que la venta de activos es una opción viable en caso de que no exista un horizonte claro para ciertos proyectos.

“En un peor escenario, en algunos de los proyectos que determinamos que no hay un horizonte, tendremos que vender”, señaló.

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Antecedentes generan dudas

El año pasado ocurrió un caso similar cuando el Grupo Internacional de Inversiones (IDEI) vendió la Torre Novus a Grupo DAGS, lo que derivó en inconformidades de clientes por cambios en condiciones previamente acordadas.

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En esta ocasión, aún no se han detallado aspectos clave como el monto de la operación, fechas o el impacto directo en los compradores.

Plan de reactivación en proyectos clave

Respecto a los desarrollos que sí continuarán, el empresario aseguró que existe un plan de reactivación sujeto a la obtención de permisos actualizados por parte del municipio de Monterrey, así como a financiamiento ya gestionado.

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Como ejemplo, destacó el avance de la torre Lola, donde se han invertido entre $1,500 y $1,700 millones de pesos, con progresos en estructura, elevadores y sistemas contra incendio.

Proceso legal en curso

El caso de Proyectos 9 se desarrolla en paralelo a un proceso judicial. El próximo 6 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentará imputaciones por presunto fraude contra Lobatón.

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Hasta el momento, se han presentado cerca de 100 denuncias por un monto aproximado de $400 millones de pesos. No obstante, autoridades estiman que podría haber hasta 600 afectados, con un posible daño total cercano a los $8,000 millones de pesos.


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