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Nacional

Celebra Gobierno acuerdo aéreo con EUA que reconoce al AIFA

Claudia Sheinbaum celebró la firma de un acuerdo de transporte aéreo entre México y Estados Unidos que reconoce al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

  • 06
  • Mayo
    2026

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de un acuerdo bilateral de transporte aéreo con Estados Unidos que incluye el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Hay algo que me llama la atención. Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos… y nosotros estuvimos permanente: queremos que se reconozcan los dos aeropuertos”, expresó.

La mandataria subrayó que el acuerdo contempla tanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como al AIFA, lo que consideró un avance importante para el sistema aeroportuario nacional.

“Es un acuerdo bueno”, sostuvo

Lee la nota completa: Incorporan al AIFA en vuelos con Estados Unidos

Avances en el sistema aeroportuario del Valle de México

El convenio fue resultado de las conversaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

Entre los puntos clave, se establece el reconocimiento del AIFA como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como el compromiso de avanzar en su inclusión dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

Además, ambas naciones acordaron mantener un diálogo continuo sobre el futuro de las operaciones aéreas entre el AIFA y territorio estadounidense, lo que abre la puerta a una mayor conectividad.

México reiteró su intención de consolidar un mercado aéreo bilateral competitivo, con reglas claras que faciliten el flujo de pasajeros y mercancías bajo estándares internacionales.

En paralelo, la jefa del Ejecutivo aprovechó el anuncio para reiterar la postura de su gobierno frente a la relación con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y cooperación internacional.

“Nuestra soberanía no está a negociación… no puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en nuestro territorio”, afirmó.

Enfatizó que la defensa de la soberanía implica el respeto a la Constitución y a las leyes nacionales.

“Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo, eso no es negociable”, añadió.

Con este acuerdo, el gobierno federal busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria del país y posicionar al AIFA como un actor clave en la movilidad aérea internacional.


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