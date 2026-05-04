Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
activan_alerta_por_sismo_cdmx_oaxaca_8f49f7a224
Nacional

Sismo de magnitud 5.6 activa alerta en Oaxaca, CDMX y Morelos

Ante la alarma, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este sismo cuenta con una profundidad de 10 kilómetros

  • 04
  • Mayo
    2026

Durante la mañana de este lunes se activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, luego de que se registrara un sismo de magnitud preliminar de 5.6 al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Aquí en El Horizonte, te presentamos la información actualizada sobre este fenómeno natural:

CNPC anuncia saldo blanco y percepción ligera en tres entidades

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que no se reportan personas lesionadas o daños materiales por este temblor.

Por medio de un comunicado, la dependencia nacional afirmó que el movimiento telúrico fue de percepción ligera.

Ante esto, autoridades instaron a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones de las dependencias. 

CDMX afirma que se encuentran sin afectaciones

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la Ciudad de México se encuentra sin afectaciones.

Luego de efectuar los protocolos correspondientes, se dio a conocer que se cuenta con un saldo blanco.

Helicópteros cóndores realizan sobrevuelos de supervisión

Tras la activación de la alerta, diversos helicópteros Cóndores se desplegaron por la Ciudad de México para efectuar la evaluación de al menos cinco zonas.

Confirman sismo de 5.6 de magnitud 

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer la magnitud preliminar del temblor, que se encuentra a 24 kilómetros de la zona.

Ante la activación, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este sismo cuenta con una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se activaron los protocolos de revisión.

Por ello, se activó la alerta en Morelos, Oaxaca y Ciudad de México, así como en diversos municipios del Estado de México. 

Clara Brugada anuncia activación de protocolos de seguridad 

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que se activaron los protocolos de seguridad en al menos 16 alcaldías, con el fin de verificar las condiciones.

Presidenta informa que se encuentra enterada de la emergencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también dio a conocer el registro de este fenómeno natural.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo."


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Damaso_Castro_443dd3e5bb
Tras acusaciones de EUA, vicefiscal de Sinaloa solicita licencia
guero_conta_procesan_ea49bcd429
Vinculan a proceso al 'Güero Conta', operador financiero del CJNG
choque_entre_pipa_y_tren_provoca_explosion_queretaro_cd3995c384
Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_bc9234400a
Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal
inter_trump_ormuz_2b45d95651
EUA suspende operativo en Ormuz un día después de su arranque
Whats_App_Image_2026_05_05_at_5_17_57_PM_db7ceca125
Al menos 10 empresas mantienen interés en invertir en Coahuila
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×