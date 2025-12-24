Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
natalia_lafourcade_bebe_9c9121ce76
Escena

Celebra Natalia Lafourcade el nacimiento de su primer hijo

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su bebé con un emotivo mensaje en redes sociales. La artista compartió su alegría

  • 24
  • Diciembre
    2025

La cantante mexicana Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su bebé a través de sus redes sociales, noticia que de inmediato generó reacciones de cariño entre colegas, amigos y miles de seguidores.

La intérprete, reconocida a nivel internacional y ganadora de múltiples premios Grammy, compartió el anuncio a través de su cuenta de Instagram, fiel a su estilo íntimo y sensible.

Un mensaje cargado de emoción

En la publicación, Lafourcade acompañó las imágenes con un texto lleno de simbolismo y gratitud.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. Gracias vida que me has dado tanto”, escribió la artista.

También dedicó palabras a su hijo, a quien llamó “mi niño precioso”, y celebró la llegada del bebé a sus 41 años, coincidiendo con la semana 41 de gestación.

“¡Viva la vida y felices fiestas!”, agregó.

Un embarazo compartido con discreción

Meses atrás, Natalia Lafourcade había revelado su embarazo de manera sencilla, sin estridencias ni anuncios formales.

En aquel momento, compartió fotografías mostrando su vientre y un mensaje donde confesó que la maternidad no era algo que esperaba vivir en ese instante, pero que lo recibía como un regalo de la vida.

Durante ese periodo, la cantante continuó con su gira y sus compromisos artísticos, combinando el crecimiento personal con su pasión por la música.

Por otra parte, la artista está casada con Juan Pablo López-Fonseca, quien ha colaborado con ella en distintos proyectos creativos y mantiene un perfil discreto lejos de los reflectores.

Ambos comienzan ahora una etapa marcada por la llegada de su primer hijo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nodal_angela_regalos_navidad_137ac810fa
Familia Aguilar y Christian Nodal reparten juguetes por Navidad
muere_actor_palestino_a4aaac0e4d
Muere Mohammad Bakri, actor y cineasta palestino reconocido
INFO_7_DOS_FOTOS_8_cda526700b
Lupita Jones critica a Fatima Bosch por su estereotipo
publicidad

Últimas Noticias

frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
AP_25360070519626_8b950f3b7a
Vikings elimina a Lions al derrotarlos por 23-10; Packers avanza
ef8a2591f537d27927daeefa5010e3e6418228b5w_9a45d544ec
Migrantes celebran Navidad en fronteras de México
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×