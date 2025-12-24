Celebra Natalia Lafourcade el nacimiento de su primer hijo

La cantante mexicana Natalia Lafourcade confirmó el nacimiento de su bebé a través de sus redes sociales, noticia que de inmediato generó reacciones de cariño entre colegas, amigos y miles de seguidores.

La intérprete, reconocida a nivel internacional y ganadora de múltiples premios Grammy, compartió el anuncio a través de su cuenta de Instagram, fiel a su estilo íntimo y sensible.

Un mensaje cargado de emoción

En la publicación, Lafourcade acompañó las imágenes con un texto lleno de simbolismo y gratitud.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. Gracias vida que me has dado tanto”, escribió la artista.

También dedicó palabras a su hijo, a quien llamó “mi niño precioso”, y celebró la llegada del bebé a sus 41 años, coincidiendo con la semana 41 de gestación.

“¡Viva la vida y felices fiestas!”, agregó.

Un embarazo compartido con discreción

Meses atrás, Natalia Lafourcade había revelado su embarazo de manera sencilla, sin estridencias ni anuncios formales.

En aquel momento, compartió fotografías mostrando su vientre y un mensaje donde confesó que la maternidad no era algo que esperaba vivir en ese instante, pero que lo recibía como un regalo de la vida.

Durante ese periodo, la cantante continuó con su gira y sus compromisos artísticos, combinando el crecimiento personal con su pasión por la música.

Por otra parte, la artista está casada con Juan Pablo López-Fonseca, quien ha colaborado con ella en distintos proyectos creativos y mantiene un perfil discreto lejos de los reflectores.

Ambos comienzan ahora una etapa marcada por la llegada de su primer hijo.

