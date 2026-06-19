Destacó el gol de Luis Romo, la actuación del guardameta Raúl Rangel, además de ser la primer selección en clasificar a dieciseisavos de final

Inicio / Nacional / Celebra Sheinbaum triunfo de México ante Corea del Sur

La victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 no solo desató la celebración en las tribunas del Estadio Guadalajara, también llegó hasta Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje a la Selección Mexicana luego del triunfo por 1-0 que aseguró el boleto del equipo nacional a los dieciseisavos de final.

“Muy, muy emocionados, pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por el juego, el gol, la tajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades”, expresó.

Las palabras llegaron apenas horas después de que el conjunto dirigido por Javier Aguirre firmara una victoria trabajada ante un rival que exigió hasta los últimos minutos.

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Romo aprovechó el error y México no perdonó

El encuentro fue cerrado y de pocas oportunidades durante gran parte del primer tiempo.

México intentó imponer condiciones desde el arranque, aunque Corea del Sur equilibró rápidamente el trámite y llevó el duelo a una intensa batalla en el medio campo.

La ocasión más clara de los primeros 45 minutos llegó al minuto 20, cuando Julián Quiñones conectó un remate de cabeza que fue controlado por el guardameta Kim Seung Gyu.

Los asiáticos también tuvieron sus momentos y estuvieron cerca de sorprender antes del descanso con un disparo de Lee Kang In, sin embargo el partido cambió apenas iniciada la segunda mitad.

Al minuto 50, Raúl Jiménez sacó un disparo que parecía controlable para Kim Seung Gyu, pero el arquero surcoreano cometió un error inesperado al dejar el balón suelto dentro del área. Luis Romo apareció atento para empujar la pelota al fondo de la red y marcar el único gol del encuentro.

Rangel sostuvo la ventaja mexicana

Con la desventaja en el marcador, Corea del Sur adelantó líneas y asumió mayores riesgos en busca del empate.

México respondió con orden defensivo y algunas llegadas de peligro, incluida una oportunidad generada por Raúl Jiménez al minuto 75.

La jugada clave del cierre llegó al minuto 87, cuando Cho Gue Sung encontró espacio para rematar dentro del área, pero el guardameta Raúl Rangel respondió con seguridad para preservar la ventaja mexicana.

La intervención del arquero fue precisamente una de las acciones destacadas por Sheinbaum en su mensaje de felicitación.

Primer clasificado del Grupo A

Con este resultado, México llegó a seis puntos y se convirtió en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final dentro del Grupo A.

La selección nacional suma dos victorias en igual número de encuentros y mantiene el liderato de su sector por encima de Corea del Sur, que se quedó con tres unidades.

Por su parte, República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 horas antes, permanecen rezagados en la clasificación.

La fase de grupos concluirá el próximo 24 de junio, cuando México enfrente a República Checa en el Estadio Ciudad de México.