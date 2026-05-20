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Escena

Rami Malek celebra su histórico Oscar como actor egipcio

Rami Malek aseguró que convertirse en el primer actor egipcio en ganar el Oscar representa esperanza e inspiración para inmigrantes

  • 20
  • Mayo
    2026

El actor Rami Malek afirmó que convertirse en el primer intérprete de origen egipcio en ganar el Oscar a Mejor Actor representa uno de los mayores logros de su vida y una fuente de inspiración para millones de personas inmigrantes alrededor del mundo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una charla en el Festival de Cannes junto a la directora Ira Sachs, previo al estreno mundial de la película The Man I Love (“El hombre que amo”).

La cinta, dirigida por Ira Sachs y coescrita junto a Mauricio Zacharias, está ambientada en Nueva York durante finales de la década de 1980.

La historia sigue a Jimmy, personaje interpretado por Malek, un artista teatral que enfrenta su propia mortalidad tras ser diagnosticado con sida.

El elenco también incluye a Tom Sturridge, Rebecca Hall y Ebon Moss-Bachrach.

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Durante la conversación, Malek reflexionó sobre el significado que tuvo obtener el Premio Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

El actor aseguró que el reconocimiento trasciende el ámbito profesional, debido a la esperanza que puede generar en personas de origen inmigrante.

Malek señaló que muchas personas alrededor del mundo se identifican con la experiencia de migrar y adaptarse a nuevas culturas, situación que considera una gran responsabilidad.

Actor elogia trabajo de Ira Sachs

El ganador del Oscar también destacó el trabajo de Ira Sachs como director, asegurando que logró llevarlo a ofrecer una actuación distinta a cualquier otra de su carrera.

Malek describió al cineasta como un creador con una visión íntima y empática, capaz de construir historias atemporales que conectan profundamente con el público.

The Man I Love compite oficialmente en la selección del Festival de Cannes 2026.


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