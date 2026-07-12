Actores, músicos, deportistas y miembros de la realeza británica asistieron al torneo, que coronó a Jannik Sinner como campeón en Londres

Inicio / Escena / Celebridades acaparan reflectores en la final de Wimbledon

La edición 2026 de Wimbledon atrajo a un numeroso grupo de personalidades del cine y la televisión, de la música, la moda y, obviamente, el deporte.

Las celebridades fueron captadas en las gradas durante varios días, especialmente durante la gran final masculina entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, donde el primero se quedó con el campeonato.

Entre los asistentes más destacados estuvieron os integrantes de la realeza británica, representada por los príncipes de Gales, William y Kate, junto a sus hijos.

Pero también se hicieron presentes figuras de Hollywood como Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Andrew Garfield, Rami Malek y Tom Hiddleston, además de los cantante Jennifer Lopez y Bad Bunny.

Celebridades de la moda, como Anna Wintour, y del deporte, como David Beckham, también dijeron presente en el torneo de tenis oficial más antiguo y prestigioso del mundo, realizado en Londres.