Estos son los detalles de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

Después de sellar legalmente su matrimonio en una discreta ceremonia celebrada el pasado 31 de mayo en Londres, la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner protagonizaron este fin de semana una de las bodas más comentadas del año con una lujosa celebración en Sicilia, Italia, donde reunieron a familiares, amigos y destacadas figuras del entretenimiento internacional.

La historia comenzó en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, donde la pareja formalizó su unión en una ceremonia civil privada rodeada únicamente por sus familiares y amigos más cercanos.

Lee aquí la nota completa: Dua Lipa y Callum Turner se casan en ceremonia íntima en Londres

Para la ocasión, Dua Lipa apostó por un elegante conjunto de alta costura de Schiaparelli Haute Couture diseñado por Daniel Roseberry.

El atuendo, compuesto por una chaqueta y falda color marfil con detalles dorados, se complementó con un sombrero de ala ancha creado por Stephen Jones, guantes blancos y zapatos Christian Louboutin, evocando el icónico estilo nupcial de Bianca Jagger en 1971.

Por su parte, Callum Turner lució un refinado traje azul marino firmado por Ferragamo. Tras la ceremonia, ambos abandonaron el recinto tomados de la mano mientras eran recibidos por una lluvia de pétalos y confeti.

Posteriormente, la artista compartió imágenes del enlace en sus redes sociales acompañadas de la fecha “31.05.2026”.

Palermo se convirtió en el escenario de la gran celebración

La segunda parte de la boda tuvo lugar del 5 al 7 de junio en Palermo y Bagheria, en Sicilia, donde los recién casados organizaron una exclusiva fiesta de tres días valorada en alrededor de 1.9 millones de dólares.

El corazón de las celebraciones fue la majestuosa Villa Valguarnera, un palacio barroco del siglo XVIII situado a las afueras de Palermo.

Allí, cerca de 200 invitados participaron en una ceremonia al aire libre rodeada de jardines históricos y un ambiente cuidadosamente diseñado para garantizar la privacidad de los asistentes.

De acuerdo con reportes de medios británicos, la ceremonia principal comenzó alrededor de las cinco de la tarde.

Los invitados arribaron en una caravana compuesta por decenas de vehículos de lujo, mientras que los novios llegaron previamente en un Mercedes Maybach Clase V para recibir personalmente a sus seres queridos.

DUA LIPA WON'T STOP DANCING THIS WEEKEND, YOU JUST KNOW IT 😭 pic.twitter.com/DJkw4DXGDA — dua lipa crave (@addictionlipa) June 5, 2026

Dua Lipa caminó hacia el altar acompañada por un bouquet elaborado por artesanos florales locales, compuesto por lirios del valle, peonías y jacintos.

Aunque el diseñador de su vestido nupcial no ha sido confirmado oficialmente, diversos rumores apuntan a una posible creación de Donatella Versace, quien estuvo presente en los festejos previos.

Elton John protagonizó el momento más emotivo

Uno de los instantes más memorables de la noche llegó cuando Elton John apareció para ofrecer una actuación especial dedicada a los recién casados.

El legendario músico interpretó “Your Song”, provocando la emoción de los presentes y convirtiendo el momento en uno de los más conmovedores de toda la celebración.

La relación de amistad entre Dua Lipa y Elton John se fortaleció tras su colaboración musical en “Cold Heart”, lanzada en 2021, por lo que su participación en la boda fue considerada uno de los momentos más significativos del evento.

Celebridades, gastronomía y una fiesta hasta el amanecer

Entre los invitados destacaron personalidades como Charli XCX y su esposo George Daniel, el productor Mark Ronson, integrantes de Tame Impala, Kylie Minogue, Harry Styles, Shakira, Katy Perry y otras figuras vinculadas al mundo de la música, la moda y el cine.

La cena de gala estuvo a cargo de reconocidos chefs especializados en alta cocina italiana, quienes ofrecieron un menú inspirado en la tradición siciliana.

Los asistentes disfrutaron de postres típicos como la cassata y los cannoli, además de una experiencia gastronómica exclusiva diseñada para la ocasión.

La velada se desarrolló en tres etapas: la ceremonia principal, un banquete formal y una gran fiesta al aire libre amenizada por DJs internacionales.

El festejo se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada entre espectáculos de fuegos artificiales, música y baile.

Tres días de festejos en lugares emblemáticos

Las actividades comenzaron el jueves con una recepción privada en el exclusivo hotel Villa Igiea, donde se hospedaron los invitados.

"Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda" 💍✨🥹 pic.twitter.com/3eC3xQPTFL — TeamDuaMexico (@teamduamexico) June 5, 2026

Este complejo de lujo, con vistas al mar Mediterráneo, sirvió como punto de encuentro para los asistentes durante todo el fin de semana.

El viernes, los festejos continuaron en el centro histórico de Palermo.

La Galleria d’Arte Moderna cerró temporalmente sus puertas para facilitar parte de las actividades relacionadas con la boda, mientras que el Palazzo Valguarnera Gangi acogió un elegante cóctel de bienvenida decorado con vehículos clásicos italianos y elementos inspirados en la cultura siciliana.

Asimismo, este domingo la interprete de "Houdini" fue vista almorzando con amigos después de que su fiesta de bodas durara hasta las 6 de la mañana.

Para preservar la privacidad del evento, las autoridades implementaron medidas especiales de seguridad en diversas zonas del centro histórico.

Además, la pareja tomó acciones para minimizar las molestias a los residentes locales, incluyendo compensaciones económicas para algunos vecinos y la reserva de alojamientos cercanos con el fin de reducir posibles afectaciones por el ruido.

Una historia de amor que culminó en Sicilia

Dua Lipa y Callum Turner iniciaron su relación a principios de 2024 y anunciaron su compromiso durante 2025. Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más seguidas por los medios internacionales.

La elección de Palermo como sede de la celebración no fue casual.

they are married ❤︎ pic.twitter.com/RVUuPCJl59 — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

Ambos visitaron la ciudad durante el verano de 2025 y quedaron cautivados por su arquitectura, historia y paisajes. Un año después regresaron al mismo lugar para celebrar su matrimonio rodeados de familiares y amigos, cerrando así un capítulo especial en su historia de amor.

Aunque el evento generó algunas críticas por los cierres temporales de calles y las restricciones implementadas en ciertas zonas de la ciudad, también fue visto como una importante oportunidad de promoción turística para Palermo, que durante varios días se convirtió en el epicentro de una de las bodas más exclusivas y comentadas del mundo del espectáculo.

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