escena_escenas_super_bowl_2026_b0ed91be07
Celebridades asisten al Super Bowl LX en Santa Clara

Sofía Vergara, Bon Jovi y Justin Bieber asistieron al juego, mientras artistas como Jennifer López mostraron su apoyo a Bad Bunny para el show de medio tiempo

  • 08
  • Febrero
    2026

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, y las estrellas tampoco se lo quieren perder.

Este domingo, artistas como Sofía Vergara, Eiza Gonzalez, Tobey Maguire, Jon Bon Jovi y Chris Pratt fueron algunas personalidades que asistieron al Levi's Stadium en Santa Clara para ver el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Entre el público también se encuentra Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler.

Durante la transmisión del partido también pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady y al jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

Muestran apoyo a Bad Bunny

Además de la pasarela de famosos en el Super Bowl, artistas mostraron su apoyo al cantante puertorriqueño, quien hará historia al ser el primer cantante latino en presentarse en el show del medio tiempo más importante de todo el mundo.

Una de las muestras de apoyo fue de Jennifer López, quien a través de su cuenta de X le mandó apoyo y positividad para su espectáculo.

"Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte, Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!", escribió la artista en X.

Sin embargo, artistas con sangre latina no fueron los únicos en mostrar apoyo al "conejo malo", pues Madonna, a través de sus historias de Instagram, compartió una foto de su mascota con orejas de conejo, con los emojis de la bandera de Puerto Rico y una corona.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 7.04.49 PM.jpeg

Además, en una siguiente historia compartió una foto con las leyendas "¡Lista para el Super Bowl!" y "Esperando que se haga historia Bad Bunny".

WhatsApp Image 2026-02-08 at 7.05.09 PM.jpeg


Comentarios

