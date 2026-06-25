Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Danny Ocean, Lele Pons y Marjorie de Sousa expresaron su solidaridad con los afectados por los sismos que sacudieron al país

Inicio / Escena / Celebridades se unen en oración por Venezuela tras doble sismo

Diversas celebridades internacionales y venezolanas han inundado las redes sociales pidiendo cadenas de oración por Venezuela, luego de que el país sufriera un devastador doble terremoto de magnitudes 7.1 y 7.5.

Los sismos, ocurridos con apenas un minuto de diferencia la tarde de ayer, provocaron escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños materiales visibles en múltiples ciudades.

Figuras públicas han utilizado sus cuentas oficiales para manifestar su preocupación y solidaridad con la población afectada.

Ricardo Montaner publicó en sus historias de Instagram un mensaje de súplica.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine", clamando por misericordia.

La actriz Gaby Spanic expresó abiertamente su temor ante la magnitud del fenómeno y compartió una oración colectiva extendida a países vecinos. "Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao".

Danny Ocean y Lele Pons se sumaron activamente al llamado internacional para que la comunidad global mantenga sus pensamientos y oraciones fijos en el bienestar del territorio venezolano en estas horas críticas.

Marjorie de Sousa mostró un profundo impacto ante las impactantes imágenes de los daños y réplicas de los movimientos sísmicos compartidos en plataformas digitales.