Charli XCX invita a Lorde y Billie Eilish a su show en festival

Charli XCX encabezó Coachella 2025 este sábado 12 de abril, ofreciendo un set trepidante, centrado en "Brat", que convirtió el escenario principal en una fiesta sudorosa y llena de neón.

Inauguró el festival con "365", marcando la pauta con ritmos contundentes y una energía desbordante.

La intérprete de "I Love It" invitó a Lorde y Billie Eilish a su presentación en Coachella 2025, lo que hizo vibrar al público con un set cargado de "Brat" y convirtiendo el escenario principal en una auténtica fiesta.

Troye Sivan se unió primero para su remix de "Talk Talk", luego Lorde se pavoneó con "Girl, So Confusing", un momento que se sintió como una amistad sellada en verde neón.

Charli XCX and Troye Sivan looked so hot at her Coachella stage OMG

(Troye is making me feel some type of way 😳🔥)

My next Halloween costume… pic.twitter.com/zJVWhefnSI