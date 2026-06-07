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Charlie Puth cancela concierto por problemas de salud

El cantante estadounidense Charlie Puth informó que debe guardar reposo para evitar afectar más fechas de su gira mundial 'Whatever's Clever!'

  • 07
  • Junio
    2026

El cantante estadounidense Charlie Puth canceló el concierto que tenía programado para la noche del sábado en Orlando, Florida, debido a problemas de salud que le impiden presentarse ante sus seguidores.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista explicó que ha estado enfermo durante los últimos días y que los médicos le recomendaron descansar para evitar complicaciones que podrían afectar el resto de su gira.

“Me duele muchísimo tener que hacer esto, pero tengo que cancelar el concierto de esta noche”, escribió el intérprete.

Puth detalló que actualmente no cuenta con las condiciones físicas necesarias para ofrecer un espectáculo de calidad, principalmente por los problemas que enfrenta con su voz.

“Estoy desconsolado, pero físicamente no puedo actuar. Sin voz, no puedo darles el espectáculo que se merecen”, expresó el músico en su mensaje dirigido a los asistentes que esperaban verlo en Orlando.

El artista también aseguró que la decisión no fue sencilla, ya que actuar en vivo representa una de las experiencias más importantes de su carrera.

Busca evitar más cancelaciones en la gira

El cantante señaló que seguir las recomendaciones médicas es fundamental para evitar que su estado de salud obligue a cancelar más fechas de la gira mundial “Whatever's Clever!”.

La serie de conciertos comenzó el pasado 22 de abril en San Diego y contempla presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa hasta finales de julio.

Entre los compromisos que aún mantiene en territorio estadounidense destacan actuaciones programadas en Nashville, Austin, Irving y Houston durante los próximos días.

La gira toma su nombre del cuarto álbum de estudio de Charlie Puth y ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han respondido con una importante asistencia a los conciertos.

El cantante, nominado en cuatro ocasiones a los premios Grammy, ha consolidado una sólida base de admiradores gracias a éxitos como “Attention”, “One Call Away” y otros temas que forman parte de su repertorio más popular.

Durante sus recientes presentaciones, Puth ha recorrido distintas etapas de su trayectoria musical, combinando sus mayores éxitos con canciones de su más reciente producción discográfica.

Aunque no se ha informado una nueva fecha para el concierto cancelado en Orlando, el artista manifestó su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores una vez que logre recuperarse completamente.

 


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