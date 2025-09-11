Cerrar X
Nacional

Condena México asesinato del activista Charlie Kirk en EUA

Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, ocurrido en un acto universitario en Utah

  • 11
  • Septiembre
    2025

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su repudio al asesinato de Charlie Kirk, dirigente conservador y aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, quien murió tras recibir un disparo en un acto universitario en Orem, Utah.

“Estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente de la violencia política, entonces nuestra condena a actos de este tipo”, afirmó Sheinbaum al enviar sus condolencias.

Kirk fue atacado la tarde del 10 de septiembre mientras participaba en un encuentro con jóvenes universitarios. De acuerdo con las autoridades locales, un hombre abrió fuego en medio del evento y le disparó al activista, quien falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas.

El hecho ha sido catalogado como uno de los atentados políticos más impactantes en Estados Unidos en los últimos años, dada la influencia del activista en el movimiento conservador.

Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza, calificando el asesinato como “un momento oscuro” para el país.

Además, exaltó a Kirk como “un mártir de la verdad y la libertad”, subrayando su papel en atraer a los jóvenes al proceso político.

Diversos líderes republicanos y organizaciones estudiantiles también condenaron el ataque y pidieron reforzar las medidas de seguridad en eventos públicos.

Charlie Kirk, de 30 años, era fundador y presidente de Turning Point USA, organización conservadora dedicada a movilizar a jóvenes en torno a causas de derecha.

Su activismo y cercanía con Trump lo habían convertido en una figura clave dentro del ala juvenil del Partido Republicano.


