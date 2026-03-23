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Charlie y Brooke Puth han dado la bienvenida a su primer hijo

Charlie Puth y su esposa Brooke Puth, antes Brooke Sansone, han dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Jude Crawford Puth

  • 23
  • Marzo
    2026

Charlie Puth y su esposa Brooke Puth, antes Brooke Sansone, han dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Jude Crawford Puth. El nacimiento se produjo el 13 de marzo de 2026, y la pareja lo anunció con ternura en sus cuentas de redes sociales.

Charlie compartió en X un mensaje acompañado de fotos del bebé: "Hey Jude 3.13.26", en referencia al nombre y al icónico tema de The Beatles.

En Instagram, ambos publicaron imágenes del recién nacido con el pie de foto: "Hola Jude", confirmando la fecha de nacimiento. Brooke añadió en sus historias que el pequeño es simplemente su "mundo entero".

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El embarazo se había revelado en octubre de 2025 a través del video musical de la canción "Changes", donde Brooke mostró su pancita.

Charlie anticipó en entrevistas que el bebé nacería en marzo de 2026, cumpliendo con lo previsto.

Mientras se preparaba para la llegada de Jude, Charlie también estaba por lanzar su nuevo álbum, Whatever's Clever!, programado para el 27 de marzo, y planea llevar a Brooke y al bebé en su próxima gira mundial, buscando equilibrar la vida familiar con su carrera musical.

“Siempre quiero asegurarme de estar ahí para el bebé… quiero que tenga una vida normal”, afirmó el cantante, consciente de los desafíos de combinar giras con la crianza.

Durante entrevistas recientes, también bromeó sobre introducir a Jude al mundo de la música desde pequeño, al igual que él creció con la influencia musical de sus padres.

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La historia de amor de Charlie y Brooke es un relato entrañable: amigos desde la infancia en Nueva Jersey, con familias muy unidas, y que reconectaron románticamente en 2022.

Se comprometieron en septiembre de 2023 y se casaron el 7 de septiembre de 2024 en Montecito, California, en una ceremonia íntima y elegante.

Charlie ha descrito su relación como “lo más real” que ha vivido y afirma que Brooke lo hace sentir en casa, consolidando un vínculo que ahora se expande con la llegada de su hijo.

 


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