Audiencia de acusado de matar a Charlie Kirk será pública

Los periodistas y el público podrán asistir a una próxima audiencia judicial de Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, luego de que un juez de Utah rechazara la solicitud de la defensa para restringir el acceso al proceso.

El juez Tony Graf determinó este lunes que la audiencia preliminar programada del 6 al 10 de julio permanecerá abierta al público y a los medios de comunicación, al considerar que no existen argumentos suficientes para limitar el acceso.

“El público y los medios gozan del derecho presunto de acceso a los procedimientos judiciales, incluidas las audiencias preliminares”, señaló Graf durante su resolución.

Defensa buscaba limitar difusión de pruebas

Los abogados de Robinson solicitaron que partes de la audiencia se realizaran a puerta cerrada, argumentando que la amplia cobertura mediática podría afectar el derecho de su cliente a recibir un juicio imparcial.

Sin embargo, el juez concluyó que la defensa no logró demostrar que la exposición pública de las pruebas impediría la selección de un jurado objetivo o comprometería el debido proceso.

El caso ha generado una fuerte atención pública desde que Robinson, de 23 años y originario del suroeste de Utah, fue acusado de asesinato agravado por la muerte de Charlie Kirk, ocurrida el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Fiscalía busca pena de muerte

La Fiscalía ha adelantado que solicitará la pena de muerte en caso de que Robinson sea declarado culpable. Hasta el momento, el acusado no ha presentado formalmente una declaración ante el tribunal.

Durante la audiencia preliminar, los fiscales planean presentar diversas pruebas, entre ellas análisis forenses, videos de vigilancia, declaraciones de testigos, resultados de la autopsia y presuntos mensajes atribuidos al acusado.

Aunque respaldaron que la audiencia permanezca abierta, los fiscales coincidieron con la defensa en que algunos documentos y materiales probatorios deben mantenerse restringidos para evitar afectar un eventual juicio.

Pruebas forenses y presuntos mensajes incriminatorios

Según las autoridades, se encontró ADN compatible con el de Robinson en múltiples elementos relacionados con el crimen, incluyendo el gatillo del rifle utilizado en el ataque, un casquillo percutido, dos cartuchos sin disparar y una toalla utilizada para envolver el arma.

Los fiscales también sostienen que Robinson dejó una nota dirigida a su pareja sentimental en la que escribió: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

Estos elementos forman parte de la evidencia que será presentada durante la audiencia preliminar para determinar si existen fundamentos suficientes para llevar el caso a juicio.

Defensa acusa a fiscal de influir en la opinión pública

Por otra parte, el juez Graf autorizó una audiencia adicional para el próximo 12 de junio, en la que la defensa buscará que se sancione a la Fiscalía por declaraciones realizadas ante los medios de comunicación.

Los abogados de Robinson sostienen que el fiscal Christopher Ballard realizó una “gira mediática” en la que, presuntamente, emitió comentarios que sugerían la culpabilidad de su cliente antes de que se celebrara el juicio.

La Fiscalía rechazó esas acusaciones y argumentó que Ballard únicamente respondió a información errónea difundida en algunos medios respecto a un análisis balístico preliminar que generó especulaciones sobre una posible exoneración del acusado.

Los fiscales insistieron en que en ningún momento emitieron opiniones sobre la culpabilidad de Robinson y defendieron que sus declaraciones estuvieron orientadas exclusivamente a aclarar información relacionada con la investigación.

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