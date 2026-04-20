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Cher habría descubierto que es abuela de una joven de 15 años

La cantante y actriz Cher habría descubierto recientemente que es abuela de una adolescente de 15 años, según una supuesta exclusiva publicada por The Sun

  • 20
  • Abril
    2026

La cantante y actriz Cher habría descubierto recientemente que es abuela de una adolescente de 15 años, según una supuesta exclusiva publicada por el diario británico The Sun.

De acuerdo con la versión difundida, la joven sería hija de Elijah Blue Allman y la exmodelo británica Kayti Edwards, quienes habrían tenido un breve romance en 2010.

De esa relación nació la adolescente, identificada como Ever.

Una revelación inesperada

Edwards relató que fue hasta el año pasado cuando sostuvo una llamada telefónica con Cher para confirmarle la existencia de la joven. Según su testimonio, la artista, de 79 años, reaccionó quedándose “sin palabras” ante la noticia.

La exmodelo también aseguró que Elijah sabía del embarazo desde el inicio, aunque, según su versión, no ha asumido un rol activo como padre, limitando su contacto con la menor a encuentros esporádicos.

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El tema habría permanecido en privado durante años, hasta que el propio Elijah comenzó a mencionarlo tras atravesar problemas personales, incluyendo una sobredosis en 2021, según lo declarado por Edwards.

Asimismo, indicó que, tras enterarse de la situación, Elijah le envió un mensaje expresando su intención de “arreglar las cosas”, aunque ella sostuvo que su actual esposo ha sido quien ha ejercido como figura paterna de la adolescente.

Esta revelación se da en medio de un contexto delicado en la familia de la artista.

Recientemente, Cher solicitó nuevamente la tutela temporal de su hijo, argumentando que su salud mental se ha visto afectada por problemas de adicción, luego de que una petición similar fuera rechazada en 2023.

Hasta el momento, ni la cantante ni su entorno han confirmado públicamente esta información, que permanece basada en declaraciones difundidas por el medio británico.


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