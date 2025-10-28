Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé
El actor Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Alma Grace Baptista Evans
El actor Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Alma Grace Baptista Evans, nacida el 25 de octubre de 2025 en un hospital de Massachusetts, Estados Unidos.
La noticia se filtró a través de registros oficiales obtenidos por medios como TMZ, que fue el primero en reportarlo.
Según los registros, Alma Grace nació a la 1:27 p.m. y llevará ambos apellidos, Baptista Evans.
Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, rumores sobre el embarazo circulaban desde julio, impulsados por un comentario del padre de Alba, Luiz Baptista, en una publicación de Día del Padre en Instagram: "¡Tu turno está por llegar!".
Chris y Alba, casados desde septiembre de 2023 en dos ceremonias íntimas (una en Portugal y otra en Massachusetts), no han hecho un anuncio oficial en redes sociales, priorizando la privacidad.
Evans, conocido por su rol como Capitán América, ha expresado en el pasado su deseo de formar una familia, y fuentes cercanas indican que ambos están emocionados por esta nueva etapa.
Fans y celebridades ya están enviando mensajes de felicitación en redes como X, donde el tema se volvió tendencia con hashtags como #ChrisEvansBaby y #AlmaGrace.
