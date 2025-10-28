Cerrar X
G4_XW_Bab_Xs_AA_5y_U0_b912cc36de
Escena

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé

El actor Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Alma Grace Baptista Evans

  • 28
  • Octubre
    2025

El actor Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Alma Grace Baptista Evans, nacida el 25 de octubre de 2025 en un hospital de Massachusetts, Estados Unidos.

La noticia se filtró a través de registros oficiales obtenidos por medios como TMZ, que fue el primero en reportarlo.

Según los registros, Alma Grace nació a la 1:27 p.m. y llevará ambos apellidos, Baptista Evans.

Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, rumores sobre el embarazo circulaban desde julio, impulsados por un comentario del padre de Alba, Luiz Baptista, en una publicación de Día del Padre en Instagram: "¡Tu turno está por llegar!".

Chris y Alba, casados desde septiembre de 2023 en dos ceremonias íntimas (una en Portugal y otra en Massachusetts), no han hecho un anuncio oficial en redes sociales, priorizando la privacidad. 

Evans, conocido por su rol como Capitán América, ha expresado en el pasado su deseo de formar una familia, y fuentes cercanas indican que ambos están emocionados por esta nueva etapa.

Fans y celebridades ya están enviando mensajes de felicitación en redes como X, donde el tema se volvió tendencia con hashtags como #ChrisEvansBaby y #AlmaGrace.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7ce0f8a64bc9223809075a977838bd7019d37d92_fb7778ecf3
Exhibe Capilla Sixtina tapices de Rafael por visita de Carlos III
miguel_flores_d08767855f
Invita Miguel Flores a brigada de testamentos gratuitos en Juárez
EH_CONTEXTO_2025_10_19_T091725_056_93291f5ecd
Jennifer Aniston dice que se identifica con Jennette McCurdy
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T130745_751_195991c479
México femenil avanza a cuartos del Mundial sub-17
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T125307_693_cd3f7f3af1
Operación Frontera Norte acumula 8,480 detenidos
simon_levy_detenido_1a6fcc3e5b
Detienen en Portugal a exsubsecretario de Turismo de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×