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Gwyneth Paltrow y Chris Martin se reencuentran por su hija Apple

La actriz y el líder de Coldplay dejaron atrás cualquier distancia para celebrar juntos la graduación universitaria de Apple Martin en Vanderbilt

  • 09
  • Mayo
    2026

La actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin protagonizaron esta semana un nuevo ejemplo de su conocida relación cordial como expareja al reencontrarse públicamente para celebrar la graduación universitaria de su hija mayor, Apple Martin.

La joven de 21 años concluyó sus estudios en la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, donde obtuvo su título en Law, History and Society, una combinación académica enfocada en derecho, historia y sociedad.

Más de una década después de su separación, la actriz y el vocalista de Coldplay volvieron a coincidir en un evento familiar importante, mostrando que su modelo de coparentalidad sigue firme.

Apple Martin alcanza una nueva etapa

Apple, quien nació en medio del alto perfil mediático de sus padres, celebró uno de sus mayores logros académicos rodeada de su familia.

Gwyneth asistió acompañada de su esposo, Brad Falchuk, mientras que Chris Martin estuvo junto a su hijo Moses, hermano menor de Apple.

Las imágenes del evento reflejaron un ambiente relajado y armonioso, reforzando la idea de que ambos padres han mantenido una relación madura centrada en el bienestar de sus hijos.

Desde su separación en 2014, Paltrow y Martin llamaron la atención mundial al popularizar el término “conscious uncoupling” o “desacoplamiento consciente”, una filosofía con la que plantearon una ruptura enfocada en el respeto mutuo y la estabilidad familiar.

A lo largo de los años, ambos han hablado públicamente sobre su compromiso por preservar una relación positiva, aunque sus apariciones conjuntas siguen siendo poco frecuentes.

¿Apple seguirá el camino de Hollywood?

Aunque Apple completó una formación académica vinculada inicialmente al derecho y las ciencias sociales, recientemente reveló que sus intereses profesionales podrían tomar otro rumbo.

Según declaraciones previas, la joven ha mostrado creciente interés por la actuación y la danza, lo que podría acercarla al mundo artístico de su madre.

En una industria donde las separaciones conflictivas suelen dominar titulares, el reencuentro entre Gwyneth y Chris proyecta una narrativa distinta: la de una familia transformada, pero funcional.

La graduación de Apple no solo marcó un logro académico, sino también una nueva postal de una de las dinámicas familiares más observadas de Hollywood, donde la madurez y el apoyo compartido siguen definiendo el vínculo entre dos de sus figuras más conocidas.


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