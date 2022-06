Christian Bale regresaría como Batman bajo esta condición

El actor aparecerá en la próxima entrega de Thor de los estudios Marvel

Christian Bale dio a conocer que estaría dispuesto a regresas nuevamente en el papel de Batman si es que el director de la franquicia Christopher Nolan vuelve a la silla de la dirección.

En una entrevista exclusiva a Screen Rant con motivo de la llegada de Thor: Love and Thunder a cines, el actor fue cuestionado acerca de si regresaría como el emblemático murciélago.

Según Bale de momento nadie le ha preguntado si quiere regresar a la franquicia, pero señaló que si se le planteara el regreso la única condición sería que Nolan regresara a la silla de dirección.

"No, nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie me lo ha dicho jamás. De vez en cuando, la gente me dice: ´Oh, leí que se reunieron contigo y te ofrecieron volver a ser Batman´. Y yo digo: ´Primera noticia para mí, la verdad. Nadie me ha dicho eso´. Tenía un pacto con Christopher Nolan. Dijimos: ´Oye, mira... Vamos a hacer tres películas. Si tenemos la suerte, haremos una trilogía. Después, nos iremos. No nos demoraremos demasiado´. En mi opinión, solo volvería si Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ´¿Sabes qué? Tengo otra historia que contar´. Y si quisiera contar esa historia conmigo, lo haría", declaró el actor.

Si existiera una cuarta parte el intérprete señaló que no dudaría en regresar siempre y cuando lo hiciera de la mano con su fiel compañero.

El enigmático actor recientemente se unió a los estudios Marvel para participar en la cuarta parte de la saga de Thor interpretando al villano Gorr, el cancionero de los dioses.