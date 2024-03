Cierra primer día de Pa'l Norte con intensidad y una mala noticia

La esperada edición 2024 del Pal' Norte dio inicio con una mezcla ecléctica de sonidos para todo tipo de oídos.

Desde las 15:00 horas, en que se abrieron las puertas de Parque Fundidora, miles de regios, en su mayoría jóvenes, comenzaron a disfrutar la diversa oferta musical nacional e internacional.

Elsa y Elmar y su pop pusieron a muchos a cantar, mientras los regios de Vaquero ponían decibeles de rock alternativo en otro escenario.

Desde Venezuela, Ramayana prendió a otros más con su mezcla de reggae con trap y otros sonidos latinos.

Los colombianos de Bomba Estéreo se anotaron el primero de varios homeruns con su mezcla de reggaeton con música afrocaribeña, con éxitos como Soy Yo, Somos Dos, la celebrada To my love y la más coreada, Ojitos Lindos.

Al otro extremo del parque, tocó el turno de Belanova, que puso a cantar a sus seguidores. Denisse Guerrero se entregó para dar vida a éxitos como Por ti, Me pregunto, One, two, three, go! y Rosa Pastel, en la que tuvo de invitado a Jay de la Cueva, que apareció en escena como vendedor de cerveza.

Más tarde se espera el arribo de actos como Keane, Bad Religion, Alemán, Peso Pluma, Estrambóticos y Kendrick Lamar, entre muchos otros. (Con información de Eduardo Chávez).

Cerca de las 22:30 horas, los organizadores informaron que el rapero estadounidense no podría presentarse en Monterrey por "problemas de logística".

Pero si bien algunos regios se "agüitaron", muchos otros aprovecharon la noche para disfrutar mucha de la oferta musical.

Keane llamó a la nostalgia con su show de celebración del 20 aniversario de su álbum Hope and Fears, en su regreso a la ciudad luego de 5 años de ausencia. Tom Chaplin los llevó por un viaje de hits, cuyo destino inevitable fue Somewhere only we know.

Dread Mar I puso a cantar con su reggae a miles de románticos con "Tú sin Mi" y su celebrado cover "Así Fue" entre otras.

En el escenario Fusión, Aitana armó una fiesta de pop dance, acompañada por un cuerpo de bailarines que contagiaron con su energía.

Mientras tanto, el escenario principal se puso "bélico" con Peso Pluma, quien con una gran producción puso a todos a corear sus grandes éxitos.

El Belicon, El Azul, Por las Noches, fueron algunos de los hits más celebrados.

El escenario de Artista Sorpresa fue contratastante, por un lado Angel & Chris con su éxito Ven Báilalo, y por el otro Xavi, uno de los exponentes del momento con La Diabla.

Los californianos de Bad Religion se presentaron por primera vez en la ciudad en toda su historia y provocaron el inmenso slam.

"The new dark ages", I want to conquer the world, 21 century digital boy", You, Sorrow y Punk Rock Song fueron algunas de las más celebradas por la audiencia.

Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Estrambóticos e Infected Mushroom cerrarán esta diversa e intensa primera noche.

Crédito de Fotos Chuy Pedraza/ Misael Aleman

