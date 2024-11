Conan O’Brien será presentador en los Premios Óscar

La Academia de Hollywood dio a conocer que Conan O'Brien será el presentador de la edición 97 de los Premios Óscar, que se llevarán a cabo el 2 de marzo de 2025 en Los Ángeles.

A través de redes sociales, la Academia hizo el anuncio oficial y publicó un video en el que aparece el cómico estadounidense, agarrando una de las estatuillas, diciendo: "Me han dado un Óscar. Esto es increíble. Me han dado un Óscar".

